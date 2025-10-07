La Dura sufre accidente en Miami y preocupa a sus seguidores

Vídeos relacionados:

La influencer cubana Diliamne Jouve, conocida popularmente como La Dura, sufrió un accidente este martes en Miami, según informó en la mañana el creador de contenido Un Martí To Durako a través de sus redes sociales.

"Desgraciadamente La Dura acaba de tener un accidente, por suerte está bien", escribió el influencer en una publicación en su cuenta de Instagram, donde acumuló rápidamente cientos de comentarios de apoyo y preocupación de sus seguidores.

Captura Instagram / Un Martí To Durako

La Dura rompió el silencio horas más tarde y se dirigió a sus seguidores con un mensaje tranquilizador respondiendo a las palabras de una seguidora que le escribió: “Hola Dili amor espero que estés bien, dicen que tuviste un accidente, espero que no haya sido grave. Mucha salud y bendiciones para ti y tu familia eres una gran mujer, madre y ser humano y nada ni nadie hará cambiar eso, te queremos y te apoyamos muchísimo”.

"Gracias a todos los que me han escrito mostrándose preocupados, gracias a Dios estoy bien, siempre caminando de su mano", escribió en una historia que acompañó con la captura de uno de los mensajes de apoyo que recibió.

Captura Instagram / La Dura

Hasta el momento de redactar esta nota, se desconocen los detalles del accidente y Diliamne no ha ofrecido más información sobre lo sucedido. Sin embargo, sus palabras dejan claro que no sufrió heridas graves y se encuentra bien.

