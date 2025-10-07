La Dura sufre accidente en Miami y preocupa a sus seguidores

Vídeos relacionados:
La influencer cubana Diliamne Jouve, conocida popularmente como La Dura, sufrió un accidente este martes en Miami, según informó en la mañana el creador de contenido Un Martí To Durako a través de sus redes sociales.
"Desgraciadamente La Dura acaba de tener un accidente, por suerte está bien", escribió el influencer en una publicación en su cuenta de Instagram, donde acumuló rápidamente cientos de comentarios de apoyo y preocupación de sus seguidores.
La Dura rompió el silencio horas más tarde y se dirigió a sus seguidores con un mensaje tranquilizador respondiendo a las palabras de una seguidora que le escribió: “Hola Dili amor espero que estés bien, dicen que tuviste un accidente, espero que no haya sido grave. Mucha salud y bendiciones para ti y tu familia eres una gran mujer, madre y ser humano y nada ni nadie hará cambiar eso, te queremos y te apoyamos muchísimo”.
"Gracias a todos los que me han escrito mostrándose preocupados, gracias a Dios estoy bien, siempre caminando de su mano", escribió en una historia que acompañó con la captura de uno de los mensajes de apoyo que recibió.
Lo más leído hoy:
Hasta el momento de redactar esta nota, se desconocen los detalles del accidente y Diliamne no ha ofrecido más información sobre lo sucedido. Sin embargo, sus palabras dejan claro que no sufrió heridas graves y se encuentra bien.
Preguntas frecuentes sobre el accidente de La Dura en Miami
¿Qué le ocurrió a La Dura en su accidente en Miami?
La influencer cubana Diliamne Jouve, conocida como La Dura, sufrió un accidente en Miami, pero afortunadamente no sufrió heridas graves y se encuentra bien. La noticia fue confirmada por el creador de contenido Un Martí To Durako en sus redes sociales, y posteriormente por la misma La Dura, quien agradeció a sus seguidores por el apoyo y preocupación.
¿Cómo reaccionaron los seguidores de La Dura tras el accidente?
Los seguidores de La Dura reaccionaron con mensajes de apoyo y preocupación tras conocerse la noticia del accidente. En sus redes sociales, La Dura recibió cientos de comentarios mostrando solidaridad, deseándole pronta recuperación y expresando su cariño hacia ella.
¿La Dura dio detalles sobre cómo ocurrió el accidente?
Hasta el momento de la publicación, La Dura no ha ofrecido detalles específicos sobre cómo ocurrió el accidente. Sin embargo, ha asegurado a sus seguidores que se encuentra bien, lo cual ha sido suficiente para tranquilizarlos por ahora.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.