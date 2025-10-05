Cubana relata pésima experiencia en Palacio de los Jugos en Hialeah

Una cubana relató su pésima experiencia en una sucursal del Palacio de los Jugos en Hialeah donde no solo le vendieron un arroz podrido, sino que le hicieron un cargo de más.

“El día 25 de septiembre me vendieron un arroz frito, me llevo el arroz frito para la casa, cuando llego me doy cuenta de que está podrido, al día siguiente, cuando salgo del trabajo, día 26, voy berreada y reclamo”, comienza relatando esta cubana que se identifica en Tik Tok como ritacanariona.

“El mánager me dijo que estaba bien, que había hecho bien en ir, que no lo subiera a ninguna red social, que no quería perder clientes. Me cambia el arroz frito con camarones que es uno de los más caros por un arroz amarillo simple con puerco. Me regala una bandejita con maduros”, agregó.

Esta cubana denunció entonces que en esta sucursal ubicada en East Hialeah, en la 1100 E 4th Ave, le hicieron cargos de más en su tarjeta de crédito.

“Nada, perfecto, yo ese día no compré absolutamente nada, yo fui centrada en reclamar el arroz frito podrido que me habían vendido. Pasan dos o tres días, veo en la tarjeta de crédito que me había cobrado otra tasación de 17 dólares el mismo día que yo fui a reclamar”, aseguró.

“La cantidad que yo pagué por el arroz frito, una sopa de pollo y seis croquetas de bacalao fueron 57 con 17, él me saca su datafono, me enseña los 57 con 17 pero no tiene otra forma de demostrarme los 17 dólares que me cobraron”, contó.

Esta cliente cuenta que el manager le dice “que tuvo que ser que me hackearon la tarjeta”.

“Señores, yo tengo mi tarjeta aquí conmigo. El problema no son los 17 dólares, el problema es que tú no puedes confiar en que vas a pasar tu tarjeta por un lugar y no te vayan a cobrar más nada”, dijo

“Palacio de los Jugos de Hialeah, tengan cuidado cuando pasen su tarjeta”, conluyo alertando.

En 2023, las autoridades de Florida ordenaron el cierre temporal de otra sucursal del Palacio de los Jugos, por la presencia de cucarachas.

El Departamento de Regulación Comercial y Profesional del estado realizó una inspección la semana pasada y encontró los desagradables insectos que se arrastraban en la picadora de carne.

La institución ordenó el cierre del local, pero le permitió reabrir luego de una limpieza y reinspección ordenadas.

El informe detalló que en este restaurante, situado en el 5721-5741 Calle Flager del oeste, se detectaron un total de 18 violaciones.

