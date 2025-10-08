La triste historia de un anciano cubano con esquizofrenia que vive en las calles de Miami

La historia de un anciano cubano que vive en situación de calle en Miami ha sido difundida en TikTok por el creador de contenido conocido como Conducta, quien se dedica a visibilizar casos de personas desamparadas en la ciudad con el objetivo de ayudarles.

El hombre, identificado únicamente como Rodolfo, relata haber llegado a Estados Unidos hace muchos años. Sin embargo, tras apenas tres años en el país fue diagnosticado con esquizofrenia, enfermedad que ha marcado el resto de su vida.

Según asegura, hoy no recuerda su apellido, su edad ni si tiene familiares. Solo conserva la certeza de su nombre.

En el video, Rodolfo aparece sentado en una acera, vestido únicamente con un short y un pulóver, sin zapatos, con la barba crecida y visiblemente desaliñado.

En un momento, mientras permanece acostado boca arriba, se incorpora para recibir comida que le entrega el propio Conducta.

"Yo me enfermé aquí de esquizofrenia", dice con voz poco clara, siendo una de las pocas frases comprensibles que logra pronunciar.

El hombre también afirma que creció en La Habana, aunque su origen, según su testimonio, se ubica en la parte oriental de Cuba, al parecer en Marcané (Holguín).

Su aspecto actual, deteriorado por los años en la calle y el peso de la enfermedad mental, hace difícil reconocerlo.

Conducta pidió a sus seguidores difundir el caso con la esperanza de que alguien pueda identificarlo y contactarlo con familiares o amigos que quizá desconozcan su paradero y las condiciones en las que se encuentra.

"Es muy probable que tenga seres queridos en Cuba o en EE.UU. que no sepan nada de él ni de las condiciones en las que vive. Por favor, compartan este video. Tal vez alguien pueda reconocerlo y ayudar a que esta historia llegue a las manos de su familia, sus amigos o algún ser querido", expresó el creador.

La publicación ha generado mensajes de solidaridad, en un deseo por ofrecerle una oportunidad de reencontrarse con su entorno y mejorar sus condiciones de vida.

