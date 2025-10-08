La triste historia de un anciano cubano con esquizofrenia que vive en las calles de Miami

La historia de un anciano cubano que vive en situación de calle en Miami ha sido difundida en TikTok por el creador de contenido conocido como Conducta, quien se dedica a visibilizar casos de personas desamparadas en la ciudad con el objetivo de ayudarles.
El hombre, identificado únicamente como Rodolfo, relata haber llegado a Estados Unidos hace muchos años. Sin embargo, tras apenas tres años en el país fue diagnosticado con esquizofrenia, enfermedad que ha marcado el resto de su vida.
Según asegura, hoy no recuerda su apellido, su edad ni si tiene familiares. Solo conserva la certeza de su nombre.
En el video, Rodolfo aparece sentado en una acera, vestido únicamente con un short y un pulóver, sin zapatos, con la barba crecida y visiblemente desaliñado.
En un momento, mientras permanece acostado boca arriba, se incorpora para recibir comida que le entrega el propio Conducta.
"Yo me enfermé aquí de esquizofrenia", dice con voz poco clara, siendo una de las pocas frases comprensibles que logra pronunciar.
El hombre también afirma que creció en La Habana, aunque su origen, según su testimonio, se ubica en la parte oriental de Cuba, al parecer en Marcané (Holguín).
Su aspecto actual, deteriorado por los años en la calle y el peso de la enfermedad mental, hace difícil reconocerlo.
Conducta pidió a sus seguidores difundir el caso con la esperanza de que alguien pueda identificarlo y contactarlo con familiares o amigos que quizá desconozcan su paradero y las condiciones en las que se encuentra.
"Es muy probable que tenga seres queridos en Cuba o en EE.UU. que no sepan nada de él ni de las condiciones en las que vive. Por favor, compartan este video. Tal vez alguien pueda reconocerlo y ayudar a que esta historia llegue a las manos de su familia, sus amigos o algún ser querido", expresó el creador.
La publicación ha generado mensajes de solidaridad, en un deseo por ofrecerle una oportunidad de reencontrarse con su entorno y mejorar sus condiciones de vida.
Preguntas frecuentes sobre la situación de cubanos sin hogar en Miami
¿Quién es Rodolfo, el cubano sin hogar en Miami mencionado en TikTok?
Rodolfo es un anciano cubano que vive en situación de calle en Miami y cuya historia fue compartida por el creador de contenido conocido como Conducta. Llegó a Estados Unidos hace muchos años y fue diagnosticado con esquizofrenia tras tres años en el país, lo que ha afectado su memoria y su capacidad para recordar detalles de su vida, como su apellido, edad o si tiene familiares.
¿Cómo ha impactado la comunidad de TikTok en la vida de personas sin hogar en Miami?
La comunidad de TikTok, a través del perfil @conductadade, ha jugado un papel crucial en visibilizar las historias de personas sin hogar en Miami. Los videos han generado solidaridad y esfuerzos para reconectar a estas personas con sus familias, como en el caso de Lázaro Ramos González, quien pudo contactarse con su familia en Cuba después de años de estar desaparecido. Las redes sociales se han convertido en una herramienta poderosa para generar acciones de ayuda y promover el cambio social.
¿Qué desafíos enfrentan los cubanos sin hogar en Miami?
Los cubanos sin hogar en Miami enfrentan múltiples desafíos, incluyendo problemas de salud mental, adicciones, violencia en las calles y aislamiento social. Muchos de ellos llegaron a Estados Unidos buscando mejores oportunidades, pero se encuentran atrapados en ciclos de pobreza y marginalidad. La falta de redes de apoyo y documentos legales complica su situación, dificultando el acceso a servicios y oportunidades de mejora.
¿Qué iniciativas existen para ayudar a los cubanos sin hogar en Miami?
Existen proyectos como el de Conducta, que se dedican a documentar y visibilizar la realidad de los cubanos sin hogar. Estas iniciativas buscan conectar a estas personas con programas de rehabilitación y apoyo social, además de fomentar la solidaridad de la comunidad para mejorar sus condiciones de vida. También hay esfuerzos por parte de algunas instituciones y ciudadanos que actúan como redes de apoyo informal para brindar alimentos y asistencia.
