“Eres un estúpido si compras casa”: Cubano en Miami explota contra el mercado inmobiliario

Un cubano residente en Miami se volvió viral en TikTok tras afirmar que “comprar casa es la estupidez más grande que hay en el mundo”, al criticar los altos costos del mercado inmobiliario en el sur de Florida.

En el video, publicado por el usuario @la.nasa3.11, el hombre advierte a otros cubanos y migrantes sobre los riesgos financieros de adquirir una vivienda en Estados Unidos. “Te lo vengo diciendo, me quieres hacer caso y al año te das cuenta que eres tronco de estúpido”, expresó.

El cubano cuestionó los consejos de algunos agentes inmobiliarios que prometen ganancias rápidas con la compra de propiedades. “El realtor te dijo que tu casa cuesta 400 mil dólares y mañana va a costar 600. Mira, es mejor que pagues renta que pagar por algo que no te deja nada”, agregó.

También comparó los gastos mensuales de una hipoteca con los del alquiler: “El que compró casa en 400 mil dólares está pagando 4,000 al mes. Son 48,000 al año o 144,000 en tres años. De todo eso, solo 4,000 o 5,000 van al principal; lo demás son intereses”.

Su mensaje generó debate entre usuarios, muchos de los cuales coincidieron en que el mercado inmobiliario de Miami se ha vuelto inaccesible para la mayoría, mientras otros defendieron la compra como una inversión a largo plazo.

El video acumula miles de reproducciones en TikTok y ha reavivado la discusión sobre si es mejor comprar o alquilar vivienda en Miami, una de las ciudades más caras de Estados Unidos.

