De récord en récord: Este es el precio de euros, dólares y MLC para hoy en Cuba

Gente caminando en La Habana (Imagen de referencia)

Vídeos relacionados:

Otra jornada de récord en el mercado informal cubano: el euro sigue al alza y sube por segundo día consecutivo.

Según revela el parte diario del medio independiente elTOQUE, al amanecer de este jueves, la moneda europea alcanza los 510 CUP por unidad, lo que supone tres pesos más que el precio promedio de venta al que arribó el euro ayer.

Desde el 5 de octubre, en que se cotizó por primera vez en 500 pesos, la moneda europea ha experimentado un incremento en su valor de 10 pesos en apenas cuatro días.

En el caso del dólar, la moneda estadounidense continúa tasada en 450 CUP, precio que ostenta desde el martes.

La Moneda Libremente Convertible (MLC), por su parte, cuya caída y volatilidad ha sido nota predominante en los últimos meses, permanece estable desde hace dos semanas: está tasada en 210 CUP desde el pasado 25 de septiembre.

Tasa de cambio hoy 09/10/2025 - 7:22 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 450 CUP.

Lo más leído hoy:

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 510 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 210 CUP.

Desde finales de 2024, el Gobierno cubano ha anunciado su intención de introducir un sistema de cambio flotante para intentar cerrar la brecha entre el valor oficial y el informal de las divisas.

Sin embargo, más de medio año después no han dado detalles sobre su implementación.

Economistas independientes advierten que cualquier intento de regularizar el sistema cambiario debería partir de una tasa de referencia cercana a la Tasa Representativa del Mercado Informal (TRMI).

Es decir, el Gobierno tendría que reconocer oficialmente precios cuatro veces superiores a los actuales 120 CUP por euro que mantienen los bancos estatales y casas de cambio oficiales (CADECA).

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 9 de octubre:

1 USD = 450 CUP.

5 USD = 2,250 CUP.

10 USD = 4,500 CUP.

20 USD = 9,000 CUP.

50 USD = 22,500 CUP.

100 USD = 45,000 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 510 CUP.

5 EUR = 2,550 CUP.

10 EUR = 5,100 CUP.

20 EUR = 10,200 CUP.

50 EUR = 25,500 CUP.

100 EUR = 51,000 CUP.

200 EUR = 102,000 CUP.

500 EUR = 255,000 CUP.