¡Nuevo récord! Fuerte aumento del precio del dólar en Cuba

El precio del dólar continúa en racha en Cuba. Al amanecer de este martes, la moneda estadounidense escala a los 450 CUP, según revela el parte diario del medio independiente elTOQUE.

La cifra -que constituye un récord de comercialización para el dólar en el mercado informal cubano- supone un súbito aumento de cinco unidades en relación con los 445 CUP que había alcanzado el domingo.

En la última semana, el dólar ha subido 12 CUP, consolidando la racha de aumentos que experimenta desde hace varias semanas.

En el caso del euro, la moneda europea retiene este 7 de octubre los 505 pesos que alcanzó la víspera.

Evolución de la tasa de cambio

La Moneda Libremente Convertible (MLC), por su parte, cuya caída y volatilidad ha sido su nota predominante en los últimos meses, permanece tasada en 210 CUP desde el pasado 25 de septiembre.

Tasa de cambio hoy 07/10/2025 - 6:51 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 450 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 505 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 210 CUP.

Desde fines de 2024, el Gobierno cubano ha anunciado su intención de introducir un sistema de cambio flotante para intentar cerrar la brecha entre el valor oficial y el informal de las divisas.

Sin embargo, más de medio año después no han dado detalles sobre su implementación.

Economistas independientes advierten que cualquier intento de regularizar el sistema cambiario debería partir de una tasa de referencia cercana a la Tasa Representativa del Mercado Informal (TRMI).

Es decir, el Gobierno tendría que reconocer oficialmente precios cuatro veces superiores a los actuales 120 CUP por euro que mantienen los bancos estatales y casas de cambio oficiales (CADECA).

