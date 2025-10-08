Arrestan a cubano en Hialeah acusado de suministrar dosis mortal de cocaína a su esposa

Vídeos relacionados:
El cubano Rafael Luján fue detenido este martes, acusado de asesinato en primer grado, meses después de que su esposa muriera a causa de una sobredosis de cocaína, informaron las autoridades.
De acuerdo con el informe de arresto del Departamento de Policía de Hialeah, Luján, de 37 años, suministró a su esposa la droga que obligó a trasladarla de urgencia a un hospital, donde falleció cuatro días después.
Poco antes de las 12:30 a.m. del pasado 28 de mayo, agentes de policía acudieron a la casa de la pareja, en la cuadra 3500 de West 89th Place, tras una llamada sobre una mujer que se encontraba inconsciente, señaló el documento, citado por el canal Local10 News.
Personal de bomberos y rescate de Hialeah transportó de inmediato a la víctima al Hospital General Palmetto.
En la vivienda de la pareja, la policía encontró una pequeña bolsa de plástico que contenía una sustancia blanca en polvo, la cual dio positivo para cocaína.
Una muestra de sangre tomada a la víctima también dio resultado positivo a esa sustancia. La mujer, cuyo nombre no se menciona en el informe policial, fue declarada muerta el primero de junio.
La Oficina del Médico Forense de Miami-Dade concluyó que la causa del fallecimiento fue una intoxicación aguda combinada de cocaína y etanol.
El informe sostiene que Luján suministró la droga a su esposa, lo que provocó su muerte. "Con base en el hecho de que la distribución ilegal de cocaína por parte del acusado a la víctima causó su muerte, el acusado fue arrestado y acusado en consecuencia", precisa el documento.
Además del cargo por asesinato en primer grado por cocaína, el cubano enfrenta otro por posesión de ese narcótico.
Luján se encuentra recluido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK) y compareció en corte este miércoles. La jueza Mindy Glazer ordenó que permaneciera detenido sin derecho a fianza.
El diario The Miami Herald reveló que el imputado presentó una declaración escrita de no culpabilidad en la Oficina del Defensor Público del Condado de Miami-Dade, por medio de su abogado defensor.
El próximo 28 de octubre está previsto que comparezca de nuevo ante el tribunal.
