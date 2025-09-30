Novedades en caso de cubana bajo arresto por su complicidad en la muerte de Daylon Fleitas

Vídeos relacionados:

La cubana Ariely Álvarez Cabrera, acusada de ayudar a su pareja a encubrir el asesinato del también cubano Daylon Fleitas González en Miami-Dade en agosto, pagó la fianza que le había sido impuesta, de acuerdo con registros de la cárcel.

La mujer, de 27 años, fue recientemente extraditada desde México y está acusada de complicidad en el encubrimiento del crimen y manipulación de evidencia física, figuras penales destinadas a sancionar a quienes colaboran en el encubrimiento de un crimen o alteran pruebas esenciales para la investigación.

Pago de la fianza y arresto domiciliario

Este lunes, según registros de la cárcel -citados por Telemundo 51- Álvarez Cabrera logró pagar la fianza que le había sido impuesta.

En la primera comparecencia de Álvarez Cabrera ante la corte de Miami-Dade, la jueza Mindy S. Glazer mantuvo la fianza de 200,000 dólares que le habían otorgado en el condado de Broward, de 100,000 por cada cargo.

La letrada ordenó, además, que la acusada entregara su pasaporte y quedara en arresto domiciliario si pagaba la fianza, con GPS y toque de queda entre las 11 de la noche y 6 de la mañana.

“Ella se llevó al coacusado después de que este ocultara el cuerpo de la víctima”, señaló Glazer al revisar los registros del caso durante la audiencia.

El abogado defensor de la acusada, por su parte, aseguró que Álvarez no tenía conocimiento del asesinato y pidió la reducción de su fianza a 40,000 dólares, alegando que ella se entregó a las autoridades en México luego de enterarse de la orden de arresto, y que estaba cooperando con la Policía y la Interpol para posibilitar la captura de Carballo.

Señaló, además, que la mujer no tenía ntecedentes penales y que no existe riesgo de fuga.

Los fiscales del caso sostuvieron que la imputada ayudó a intentar encubrir el crimen; además de advertir que ella y Carballo lograron llegar a Texas y luego escapar a México.

Aunque no se ha confirmado oficialmente si Ariely Álvarez Cabrera ya salió físicamente del centro penitenciario, las condiciones de la fianza implican que la acusada permanecerá bajo arresto domiciliario mientras avanza el proceso judicial.

Antecedentes del crimen y huida de los implicados

El caso se remonta al 3 de agosto de 2024, cuando Daylon Fleitas González, de 37 años, se reunió con Alfredo Carballo González, pareja de Álvarez, en una zona industrial de Medley, al noroeste del condado de Miami-Dade.

Según el reporte de la policía, tras un altercado dentro de la camioneta pickup de la víctima, Carballo habría cargado un contenedor de reciclaje en la parte trasera del vehículo y abandonado la escena, seguido de cerca por otro automóvil conducido por Álvarez Cabrera.

Cinco días después, el 8 de agosto, las autoridades hallaron la camioneta y, cerca de ella, el contenedor con el cuerpo sin vida de Fleitas.

Desde entonces, ambos sospechosos desaparecieron, iniciando una búsqueda internacional.

Fue solo meses más tarde cuando Álvarez Cabrera decidió entregarse voluntariamente a las autoridades mexicanas, lo que facilitó su extradición a Estados Unidos.

El principal sospechoso sigue prófugo

Mientras Álvarez Cabrera ya enfrenta la justicia, el presunto autor material del crimen, Alfredo Carballo González, de 32 años, continúa fugitivo.

La policía mantiene activa la búsqueda y ha solicitado la colaboración ciudadana para obtener cualquier pista sobre su paradero.

El caso se complica aún más debido a la existencia de un menor involucrado: un bebé de seis meses, hijo de la pareja prófuga, que fue recuperado en buen estado de salud y puesto a salvo tras la entrega de la madre.

Próximos pasos judiciales

Con la acusada ahora bajo vigilancia domiciliaria, el sistema judicial del condado de Miami-Dade evaluará en las próximas semanas la evolución del caso.

Las pruebas en su contra, entre ellas su presunta participación directa en el transporte del cuerpo y la manipulación de la escena del crimen, serán fundamentales para definir su responsabilidad penal.

Asimismo, el proceso podría acelerarse si las autoridades logran capturar a Carballo González, lo que permitiría esclarecer de forma más completa la dinámica del asesinato de Daylon Fleitas y las motivaciones detrás de este brutal suceso.

El caso ha generado conmoción tanto en la comunidad de Hialeah como entre cubanos residentes en Estados Unidos y en la isla, debido al perfil de los implicados y a la crudeza del crimen.

Por ahora, la atención se centra en el desarrollo del juicio y en la captura del principal sospechoso, mientras la familia de la víctima exige justicia plena para Daylon Fleitas González.

