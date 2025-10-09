Gobierno cubano moviliza transporte para acto político por Palestina en medio de escasez de combustible

En Cuba no hay combustible, pero desde tempranas horas de la mañana miles de personas fueron concentradas en la Tribuna Antimperialista "José Martí", frente al malecón habanero, para participar en un acto convocado por el Partido Comunista en apoyo a Palestina.

En medio de una profunda crisis económica y energética, con frecuentes apagones y paralización del transporte público en muchas zonas del país, el acto contó con un notable despliegue de medios estatales.

Varios residentes de La Habana denunciaron en redes sociales el uso de ómnibus escolares y laborales para trasladar a los asistentes, mientras miles de ciudadanos carecen diariamente de transporte para sus actividades cotidianas.

Al evento asistieron más de 100 mil personas, según los datos del régimen. Estuvo presidido por el gobernante Miguel Díaz-Canel, su esposa Lis Cuesta y los principales dirigentes políticos de Cuba.

La cuenta oficial de la Presidencia de Cuba aseguró que en el acto “fue ratificado el inquebrantable apoyo del Partido, del gobierno y del pueblo cubano a la causa palestina”.

Las autoridades no informaron sobre los costos logísticos del acto, ni sobre el origen del combustible utilizado, pero la movilización generó críticas por la contradicción entre la masiva presencia oficialista y la parálisis que vive el país.

Muchos cuestionan que se priorice una demostración política internacional, mientras la mayoría de los cubanos enfrenta salarios de miseria, inflación, colapso del transporte y racionamiento de servicios básicos.

