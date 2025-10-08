Visita de Díaz-Canel a Chambas coincide con el derrumbe de una vivienda en la zona

La visita oficial de Miguel Díaz-Canel Bermúdez al municipio de Chambas, en Ciego de Ávila, estuvo marcada este miércoles por un suceso trágico: el derrumbe total de una vivienda a pocas cuadras de la ruta presidencial.

El periódico oficialista Invasor informó que Díaz-Canel inició su recorrido en la Escuela Primaria Antonio Maceo, donde 88 alumnos fueron incorporados a la Organización de Pioneros José Martí.

Sin embargo, la noticia se vio opacada por el colapso de una vivienda habitada por un hombre y su hija de 13 años, ocurrido durante la madrugada en la misma localidad.

De acuerdo con testimonios recogidos por el perfil de Facebook La Tijera, el derrumbe también afectó la fachada de la casa vecina, donde residen cinco personas: cuatro mujeres de 55, 37, 18, 16 y una bebé de un año.

Vecinos de la zona aseguran que la casa colapsada llevaba meses en peligro de derrumbe, pese a las advertencias realizadas a las autoridades locales. Tras conocerse el caso, el intendente de Chambas, Gladimir Santos López (alias “Pin”), habría ordenado modificar la ruta de la comitiva presidencial para evitar el paso frente a la vivienda destruida.

El gobierno cubano está impulsando esta semana una campaña en la que resalta la participación de Díaz-Canel en actos propagandísticos, como la entrega de pañoletas a estudiantes de primaria en La Habana y en escuelas en el interior del país.

Mientras tanto, numerosas familias continúan enfrentando las consecuencias de la desatención institucional y el deterioro de las condiciones habitacionales en la isla.

Este hecho ha generado indignación entre los residentes, quienes denuncian la falta de respuesta y el abandono por parte de las autoridades ante situaciones de alto riesgo para la población.

