¡Piensa antes de publicar! ICE espiará las redes sociales día y noche

La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha puesto en marcha un ambicioso programa de vigilancia digital que refuerza su capacidad de monitoreo en internet.

La agencia confirmó que contratará decenas de expertos cibernéticos para conformar un equipo especializado que trabajará las 24 horas del día, los siete días de la semana, con el objetivo de rastrear actividades en redes sociales y otras plataformas públicas.

Vigilancia permanente sobre redes sociales

Según documentos oficiales, ICE ampliará su uso de información disponible públicamente -incluyendo publicaciones en Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram y Reddit- para identificar, investigar y localizar a personas que considere una amenaza a la seguridad nacional o pública.

La dependencia indicó que este monitoreo puede abarcar datos de identificación personal, mensajes, fotografías, videos, documentos e incluso información de geolocalización.

Además, no se limita a las redes sociales tradicionales: el programa contempla la exploración de la deep web y la darknet, apoyándose en agregadores de datos, sistemas de análisis de vínculos para detectar redes criminales y herramientas de scraping que permiten copiar automáticamente información de sitios web y foros.

La División de Operaciones de Focalización (TOD) será la principal responsable de recopilar y actualizar la información que sirva de base para operaciones migratorias y penales.

Un borrador de 38 páginas divulgado recientemente y validado por medios como Telemundo 51 detalla que el propósito del programa es "identificar, investigar, localizar, arrestar y apoyar el enjuiciamiento de personas sospechosas de violar las leyes".

Un portavoz de la agencia declaró que se emplean diversas formas de tecnología para investigar presuntas actividades criminales y apoyar los esfuerzos de las fuerzas del orden, "respetando al mismo tiempo las libertades civiles y los intereses de privacidad".

También aseguró que su proceder es "consistente con el de otras agencias federales de aplicación de la ley".

Según la entidad, el uso de nuevas herramientas se debe a que los individuos que se persiguen "emplean contramedidas para inhibir la capacidad de ICE de localizarlos".

La Oficina evitó divulgar información precisa sobre técnicas y herramientas para proteger la seguridad de sus agentes y la integridad de las investigaciones.

Riesgos de privacidad y libertades civiles

Sin embargo, grupos cívicos y expertos en derechos digitales han manifestado preocupación por los alcances de este programa.

Señalan que la recopilación masiva de datos en línea podría entrar en conflicto con derechos constitucionales y con la privacidad de millones de personas, incluyendo migrantes en procesos legales vulnerables.

Ante este panorama, especialistas recomiendan extremar la precaución en lo que se publica en redes sociales, ya que incluso mensajes aparentemente inofensivos pueden llegar a usarse en investigaciones migratorias.

La orientación general es clara: evitar compartir información sensible y, en caso de duda, consultar siempre con un abogado de confianza.

Los detalles del programa de contratación y los requisitos para los expertos cibernéticos aparecen en SAM.gov, la plataforma oficial en la que el gobierno de Estados Unidos publica contratos y acuerdos de carácter público.

La expansión del monitoreo digital por parte de ICE marca un nuevo capítulo en la vigilancia estatal en línea, con un alcance que, según sus críticos, puede poner en riesgo derechos fundamentales en nombre de la seguridad nacional.

