Madre cubana vive momentos de angustia tras la detención de su esposo por ICE

Una madre cubana denunció este martes, entre sollozos, la detención de su esposo por agentes de ICE en Houston, Texas, en medio de una escalada en arrestos de inmigrantes por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.

En un video estremecedor, Alexa Batista relató que su esposo acudió a una cita rutinaria con ICE y las autoridades les exigieron que “uno de los dos se tenía que quedar” en la sede, mientras el otro debía salir con los niños y volver un día sin ellos.

La mujer afirma, angustiada, que le fijaron cita para el 6 de noviembre y que no le informaron qué harán con su pareja. “Me tratan como un perro… no me dejaron ni hablar”, se escucha decir.

Según el testimonio, al momento de la detención ya había varios migrantes esposados y, tras la separación de la familia, a ella le indicaron que debía retirarse con los menores y regresar en la fecha señalada.

“No les importa que uno tenga hijos… no creen en nadie”, reclama la madre entre gritos de angustia, pidiendo a su esposo que “salga por esa puerta”.

La mujer relata que quedó incapacitada para conducir por el temblor en las manos y dijo esperar a un conocido para que la recogiera, mientras repetía que “no tiene vida” tras lo ocurrido.

“Tanto trabajo que pasamos para llegar aquí… por poco me muero en el mar”, dice, denunciando el trato recibido y la falta de información sobre el paradero y la situación legal de su esposo.

La separación forzada y la falta de información detonaron una crisis emocional en esta madre cubana, que asegura haber sido instruida para volver sin sus hijos en noviembre mientras su esposo permanece detenido.

El caso pone el foco en la opacidad de estos procedimientos y en su impacto humano inmediato.

Otro caso similar estremeció las redes en fechas recientes cuando al esposo de Mariela Baullosa lo detuvieron en San Antonio, Texas.

Alberto Martínez, de 30 años y también cubano, acudió a una cita rutinaria con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y nunca volvió a salir.

Alberto llegó a Estados Unidos en 2022 tras cruzar el río Bravo y entregarse a las autoridades migratorias. Según su esposa, no tiene antecedentes criminales, contaba con un permiso de trabajo válido hasta 2030 y estaba en proceso de regularizar su estatus a través del matrimonio con Mariela, quien es residente legal.

Pese a ello, hoy permanece bajo custodia de ICE en un centro de detención en Texas, a la espera de una audiencia programada para el 29 de octubre.

