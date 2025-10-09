Seguridad del Estado interroga a la exjueza deportada Melody González

Vídeos relacionados:

La exjueza cubana Melody González Pedraza, deportada recientemente desde Estados Unidos, fue interrogada por la Seguridad del Estado tras su llegada a la isla, según confirmaron varias fuentes a Diario de Cuba.

González Pedraza, quien presidía el Tribunal Municipal de Encrucijada (Villa Clara) antes de emigrar, fue expulsada del territorio estadounidense el pasado 25 de septiembre, cuatro meses después de que un juez migratorio rechazara su solicitud de asilo político.

Según testimonios, al aterrizar en la Isla fue separada del resto de los deportados y conducida a una oficina donde fue interrogada por agentes del Ministerio del Interior. Sobre el tema, el régimen de La Habana no ha hecho pública su repatriación ni ha ofrecido información sobre su situación actual.

“Una entrevista para ayudarla”

De acuerdo con una fuente cercana a la exfuncionaria, los oficiales de la dictadura justificaron el encuentro como un intento de “ayudarla” y conocer su estado de salud, sus planes inmediatos y el origen de las declaraciones que había ofrecido justamente a Diario de Cuba durante su detención en EE.UU.

La conversación terminó abruptamente cuando González, hipertensa y diabética, comenzó a sentirse indispuesta. Sin embargo, antes de concluir, los agentes le advirtieron que no volvería a ocupar ningún puesto en el sistema judicial cubano.

Rumores de un proceso en su contra

En Villa Clara, fuentes del sector jurídico aseguran que circulan rumores sobre un posible proceso penal contra la exjueza, debido a sus declaraciones públicas sobre la falta de independencia judicial en Cuba. Durante una reunión interna de fiscales en la Audiencia de Santa Clara, algunos funcionarios insinuaron esa posibilidad, aunque otros se opusieron a cualquier medida de represalia.

Una joven fiscal llegó incluso a advertir que renunciaría a su cargo si se procesaba a González Pedraza, según uno de los asistentes. La mayoría de los presentes, añade la fuente, consideró que la exjueza debía poder rehacer su vida “en libertad y tranquilidad”, expuso el citado medio, que ha seguido de cerca esta historia.

En el limbo y bajo vigilancia

Actualmente, González Pedraza y su esposo, William Hernández Carrazana —también deportado meses atrás—, viven en un apartamento prestado en condiciones precarias. Ambos habrían optado por mantener un perfil bajo y evitar el contacto con personas ajenas a su entorno familiar.

Antes de emigrar, la exmagistrada residía en una vivienda estatal (“medio básico”) asignada por su cargo. Hoy, permanece bajo discreta vigilancia y sin empleo, según fuentes locales.

Del estrado judicial al asilo fallido

La exjueza viajó a Estados Unidos el 30 de mayo de 2024 mediante el programa de parole humanitario impulsado por la Administración Biden. En entrevistas posteriores reconoció haber actuado bajo coacción de la Seguridad del Estado al condenar a cuatro jóvenes por atentado sin pruebas suficientes, caso por el que expresó arrepentimiento.

No obstante, las autoridades estadounidenses le negaron el asilo político al comprobar que había sido miembro activa del Partido Comunista de Cuba hasta poco antes de su salida del país, lo que la dejó sin base legal para permanecer en territorio norteamericano.

Un hermano detenido y una familia dividida

El hermano de la exjueza, Ruber González Pedraza, continúa detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos, tras ser arrestado el 16 de septiembre. Según familiares, firmó su autodeportación voluntaria, lo que le permitiría intentar emigrar nuevamente dentro de diez años.

En cambio, su hermana y su cuñado, al haber sido deportados oficialmente, podrían enfrentar una prohibición de entrada de entre diez y veinte años, o incluso de manera permanente.

El caso de Melody González Pedraza ilustra las contradicciones y riesgos que enfrentan antiguos funcionarios cubanos que rompen con el sistema y buscan refugio en el extranjero: un regreso marcado por el aislamiento, el miedo y la posibilidad de nuevas represalias.

