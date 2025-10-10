El amigo de la infancia de El Taiger revela detalles inéditos sobre su vida

Vídeos relacionados:

A un año de la trágica muerte del reguetonero cubano El Taiger, Alain Ramos, amigo de infancia y compañero de sus primeros pasos en la música, decidió hablar públicamente sobre la vida y trayectoria del artista.

En una entrevista con Telemundo 51, Ramos recordó con nostalgia los inicios de José Manuel Carvajal Saldívar, nombre real de El Taiger, y la pasión que mostró desde sus primeros días como artista en el barrio de Alta Habana.

En aquellos años de adolescencia, ambos solían improvisar canciones frente a los vecinos, en un pequeño apartamento en un edificio en la calle L y Vento, municipio Boyeros.

La primera actuación del dúo frente al público fue en mayo de 2006, en el Club Barbarán, en Nuevo Vedado. Allí El Taiger, con solo 19 años, mostró que tenía el talento y empuje para cumplir sus sueños y llegar a ser una de las voces más influyentes del reguetón cubano.

Después lograron grabar sus primeros temas en un estudio humilde, pagando cinco CUC por canción.

Ramos guarda un antiguo video en la que El Taiger presumía de la relación que ambos mantenían.

"Este hombre es hermano mío toda la vida, de Cuba, y fue el que me buscó a mi casa para hacer música", se escucha decir al cantante en la grabación.

Ramos, quien reside en Homestead, prefiere recordar a El Taiger como un joven que inició su camino en el arte con pocos medios, pero con una visión clara, "ese diamante que se empieza a pulir".

Pero ahora, su mayor anhelo es que se conozca la verdad de su asesinato.

En su opinión, la mayor enseñanza de la historia de El Taiger es que hay que saber escoger con pinza de entre lo que le rodea. "Porque a veces no todo es lo que parece".

El Taiger fue baleado en Miami el 3 de octubre de 2024. Tras permanecer siete días en terapia intensiva en el Jackson Memorial Hospital, falleció el 10 de octubre, dejando un vacío profundo en la música urbana cubana.

En el primer aniversario de su fallecimiento, el cantante cubano Jacob Forever compartió en Instagram una imagen de su colega fumando un tabaco, acompañada de un mensaje cargado de nostalgia y cariño.

"Ya hoy hace un año de tu partida. Descansa en paz y que Dios te tenga en la gloria El Príncipe, El Taiger, La Tranka, El Mejor del mundo", escribió Jacob, utilizando varios de los apodos con los que era conocido el reguetonero fallecido.

Para este 10 de octubre se anunció un homenaje en la capilla del Cementerio de Colón en La Habana, donde descansan sus cenizas.

La convocatoria, compartida por Teresa Padrón, exmánager del cantante, invitó a fanáticos, colegas y allegados a recordar la música y la esencia del artista.

Un año después de su trágica muerte, El Taiger sigue siendo recordado no solo por sus aportes al reguetón cubano, sino también por la huella que dejó en quienes creyeron en él desde sus inicios.

Su historia refleja la pasión y perseverancia de un joven que, a pesar de los obstáculos, logró transformar sueños en música y marcar la vida de quienes lo rodearon.

