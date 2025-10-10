Yomil lanza su propia bebida energética: Doping, su nuevo emprendimiento

El reguetonero cubano Yomil Hidalgo continúa ampliando su marca personal más allá de la música, y acaba de anunciar el lanzamiento de su propia bebida energética: Doping Energy Drink.

El anuncio llegó en medio de la celebración de su cumpleaños número 34, y fue compartido por el propio artista en su cuenta de Instagram, donde mostró un video sosteniendo una de las primeras latas del producto.

"Les presento a otro regalo del día de mi cumple, hoy me llegaron las primeras muestras de Doping Energy Drink. Estaremos disponibles en el mes de noviembre, así que atentos que ya empezamos esta nueva travesía. Gracias a todos los amigos y seguidores que me han felicitado, este ha sido uno de mis mejores cumpleaños", escribió Yomil.

En el video promocional, el reguetonero aparece con gafas oscuras, gorra y camiseta casual, mientras sostiene y bebe de una lata del energético que lleva el distintivo logo en forma de rayo y el nombre Doping.

Este nuevo paso empresarial se suma a otros proyectos con los que Yomil ha consolidado su figura como emprendedor dentro de Cuba, como su pizzería en La Habana y su propia marca de ropa, demostrando que su visión va mucho más allá del escenario musical.

El producto estará disponible a partir de noviembre, según confirmó el propio artista, aunque no dio detalles sobre los mercados específicos donde se venderá.

