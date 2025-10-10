Yomil lanza su propia bebida energética: Doping, su nuevo emprendimiento

El reguetonero cubano Yomil Hidalgo continúa ampliando su marca personal más allá de la música, y acaba de anunciar el lanzamiento de su propia bebida energética: Doping Energy Drink.
El anuncio llegó en medio de la celebración de su cumpleaños número 34, y fue compartido por el propio artista en su cuenta de Instagram, donde mostró un video sosteniendo una de las primeras latas del producto.
"Les presento a otro regalo del día de mi cumple, hoy me llegaron las primeras muestras de Doping Energy Drink. Estaremos disponibles en el mes de noviembre, así que atentos que ya empezamos esta nueva travesía. Gracias a todos los amigos y seguidores que me han felicitado, este ha sido uno de mis mejores cumpleaños", escribió Yomil.
En el video promocional, el reguetonero aparece con gafas oscuras, gorra y camiseta casual, mientras sostiene y bebe de una lata del energético que lleva el distintivo logo en forma de rayo y el nombre Doping.
Este nuevo paso empresarial se suma a otros proyectos con los que Yomil ha consolidado su figura como emprendedor dentro de Cuba, como su pizzería en La Habana y su propia marca de ropa, demostrando que su visión va mucho más allá del escenario musical.
El producto estará disponible a partir de noviembre, según confirmó el propio artista, aunque no dio detalles sobre los mercados específicos donde se venderá.
Preguntas Frecuentes sobre el Lanzamiento de Doping Energy Drink de Yomil
¿Qué es Doping Energy Drink?
Doping Energy Drink es la nueva bebida energética lanzada por el reguetonero cubano Yomil Hidalgo. Este producto fue anunciado durante la celebración del cumpleaños número 34 del artista y se suma a sus otros emprendimientos como su pizzería y marca de ropa.
¿Cuándo estará disponible Doping Energy Drink?
Doping Energy Drink estará disponible en el mercado a partir de noviembre. Sin embargo, Yomil no ha especificado aún en qué mercados específicos se podrá comprar inicialmente.
¿Qué otros negocios tiene Yomil en Cuba?
Además de Doping Energy Drink, Yomil tiene una pizzería llamada Doping Pizzas y su propia marca de ropa. Su pizzería en La Habana ha sido objeto de expectativa, aunque la apertura de un nuevo local ha sido pospuesta debido a la falta de personal capacitado para ofrecer un servicio de calidad.
¿Por qué Yomil decidió posponer la apertura de su nuevo local de Doping Pizzas?
Yomil decidió posponer la apertura de su nuevo local de Doping Pizzas debido a la falta de un equipo profesional que garantice un servicio de calidad. El reguetonero enfatizó la importancia de no sacrificar la imagen de su marca ni la experiencia del cliente por inaugurar en una fecha simbólica.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.