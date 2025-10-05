Fanática declara su amor por Jacob Forever y así respondió el reguetonero

Vídeos relacionados:

El reguetonero cubano Jacob Forever no pudo ocultar su emoción tras recibir un conmovedor mensaje de una fan que, con sinceras palabras, le expresó cuánto significa su música en su vida.

"Hola Jacob, quiero aprovechar este mensaje para decirte algo que siento desde lo más profundo de mi corazón...", comienza el texto que ha conmovido tanto al intérprete de “Hasta que se seque el Malecón”.

La joven admiradora confesó que su música le da alegría, la llena de energía y le ha brindado fuerzas en los momentos más difíciles. “Tus canciones me hacen feliz, me hacen sonreír, me ponen a bailar, pero también me hacen reflexionar y sentir cosas muy bonitas. Es increíble cómo tu voz y tu talento logran tocarme el alma de esa manera.”, escribió, destacando la influencia positiva que tiene el artista en su vida.

La fan no escatimó en halagos: “Quiero que sepas que tienes a una fan que te quiere con todo el corazón, que te apoya siempre y que jamás deja de escuchar tu música. Gracias por existir, por tu arte, por regalarnos tanto con cada tema. Te amo muchísimo Jacob, y siempre te voy a llevar conmigo en cada canción que escucho”.

El artista respondió públicamente al mensaje con gratitud y emoción: “Mil gracias por el respeto, cariño y por el apoyo incondicional a mi música. Mensajes así dan ganas de hacer cada vez mejor música. Saludos, abrazos y muchas bendiciones para ti y tu familia”.

Jacob Forever, quien ha cultivado una fiel base de seguidores desde sus inicios con Gente de Zona y luego como solista, demuestra una vez más la conexión profunda que mantiene con su público. Estos gestos de cariño reafirman el impacto que su arte tiene en miles de cubanos alrededor del mundo.

