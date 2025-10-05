FBI revela esquema de lavado de dinero ligado a los hijos del dictador venezolano Nicolás Maduro

Vídeos relacionados:

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos reveló nuevos detalles de un esquema de lavado de dinero internacional vinculado a los hijos del dictador venezolano Nicolás Maduro.

La investigación, iniciada en 2019 por la oficina de campo de Miami, apunta a que allegados del chavismo abrieron cuentas bancarias en territorio estadounidense para mover capitales de origen ilícito, pese a las sanciones vigentes contra el régimen.

Un esquema sostenido por años

Según documentos del FBI consultados por Fox News Digital, el empresario Arick Komarczyk habría gestionado transferencias y cuentas a nombre de los hijos de Maduro y sus socios.

Los registros de actividades sospechosas mostraron que Komarczyk recibió fondos desde Venezuela para ingresarlos al sistema financiero estadounidense.

En 2022, una operación encubierta reveló que Komarczyk y su socio, Irazmar Carbajal, aceptaron transferir 100,000 dólares que, según los agentes, provenían de funcionarios del régimen chavista. De esa cantidad, 25,000 llegaron a entrar a Estados Unidos.

Lo más llamativo para los investigadores fue la reacción de Komarczyk: lejos de alarmarse, calificó la maniobra como un "asunto sexy", lo que reflejó la naturalidad con que los operadores del chavismo veían este tipo de movimientos ilegales.

Imputaciones y arrestos

El 25 de septiembre, un tribunal federal de Florida imputó formalmente a Komarczyk por lavado de dinero y conspiración para realizar transferencias de dinero sin licencia, mientras que Carbajal fue acusado de conspiración para realizar transacciones no autorizadas.

Carbajal, originario de Uruguay, viajó recientemente a República Dominicana, desde donde fue deportado el 2 de octubre. En el trayecto, durante una escala en Estados Unidos, fue arrestado por el FBI. Komarczyk, en cambio, sigue en Venezuela.

Mensajes contundentes del FBI

La jefa de comunicaciones del Buró, Erica Knight, escribió el sábado en su cuenta de X que "hay 50 millones de dólares sobre la cabeza de Maduro, quien sigue escondido en Venezuela con sus principales facilitadores".

Lo describió como un "matón de un cártel disfrazado de dictador", y aseguró que sus días de lavar dinero en Estados Unidos han terminado.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, enfatizó que el régimen chavista sostiene su permanencia en el poder gracias a estos "salvavidas criminales".

"Maduro no es sólo corrupto: es un dictador narcoterrorista", dijo Patel en X.

"El FBI está bloqueando cada dólar, cada cuenta y cada facilitador. Estados Unidos nunca será un refugio seguro para su dinero manchado de sangre", subrayó.

La conexión con el Cartel de los Soles

El caso se suma a las múltiples sanciones contra funcionarios y estructuras chavistas.

En julio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro incluyó oficialmente al Cartel de los Soles -supuestamente dirigido por Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López- en la lista de Organizaciones Terroristas Globales Especialmente Designadas.

Ese cartel, según Washington, mantiene vínculos con el Tren de Aragua en Venezuela y con el Cártel de Sinaloa en México, ambas organizaciones consideradas terroristas extranjeras por Estados Unidos.

Los delitos atribuidos incluyen narcotráfico, trata de personas, explotación sexual de menores, extorsión y lavado de dinero.

Recompensas y antecedentes

La DEA y el Departamento de Justicia han fijado recompensas que oscilan entre 15 y 25 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Maduro y Cabello.

En paralelo, en 2020, autoridades federales en Miami confiscaron 450 millones de dólares vinculados a casos de corrupción venezolana, incluyendo más de 280 millones pertenecientes a Alejandro Andrade, ex tesorero del régimen chavista.

Una advertencia final

El agente especial del FBI en Miami, Brett Skiles, advirtió que los intentos del régimen de Maduro por mover dinero en Estados Unidos "no quedarán sin control".

Subrayó que las acusaciones contra Komarczyk y Carbajal reflejan el compromiso del Buró con la persecución del lavado de dinero internacional, en particular cuando involucra a gobiernos sancionados.

Mientras tanto, Washington insiste en que no reconocerá a Maduro como un gobernante legítimo y seguirá trabajando con aliados regionales para cerrar los canales financieros que sostienen a su régimen.

