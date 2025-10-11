Un regalo para sus fanáticos: Estrenan "Tita", tema póstumo de El Taiger

El legado musical de El Taiger sigue resonando en el panorama urbano cubano. Este 10 de octubre, al cumplirse un año de su fallecimiento, se estrenó “Tita”, un tema inédito que el artista dejó grabado antes de su muerte.
La canción es una colaboración con el joven cantante El Dray y contó con la producción de DJ Unic y DJ Conds, dos de los nombres más reconocidos del género urbano en Cuba.
La participación de El Dray refleja el compromiso de José Manuel Carvajal Zaldívar, nombre real de El Taiger, con el impulso de nuevas voces dentro del movimiento musical urbano de la isla.
“Esta fue nuestra última canción, mi bro. Todos vamos a escuchar Tita, ese era el deseo de José”, escribió DJ Unic en los comentarios del videoclip publicado en YouTube.
Por su parte, El Dray expresó que el lanzamiento ha sido una sorpresa preparada durante más de un año, y lo describió como “un homenaje a uno de los artistas más grandes que ha dado Cuba”.
“Tita” se suma a “Chaito Good bye”, temas que conforman el legado póstumo de El Taiger, un artista que marcó una época y cuya influencia sigue vigente en las nuevas generaciones del género urbano cubano.
Este 10 de octubre decenas de cubanos recordaron al reguetonero en la capilla del Cementerio de Colón en La Habana donde descansan sus cenizas.
En redes sociales, amigos y colegas del artista dejaron sus mensajes llenos de nostalgia en homenaje a El Taiger.
Preguntas Frecuentes sobre el Legado Póstumo de El Taiger
¿Qué es "Tita" y por qué es significativo?
"Tita" es un tema póstumo de El Taiger, estrenado el 10 de octubre de 2025, al cumplirse un año de su fallecimiento. La canción es una colaboración con El Dray y fue producida por DJ Unic y DJ Conds. "Tita" representa el compromiso de El Taiger con el impulso de nuevas voces en el género urbano cubano y es un homenaje a su legado musical.
¿Cuál es el legado musical de El Taiger?
El Taiger dejó un impacto profundo en la música urbana cubana. Sus canciones, como "El Punto", "Habla Matador" y "La Historia", se han convertido en himnos para sus seguidores. A un año de su muerte, su música sigue resonando, conectando generaciones y reafirmando su lugar como una figura clave del reguetón cubano.
¿Cómo han reaccionado los fans y colegas de El Taiger a su música póstuma?
La música póstuma de El Taiger ha generado una fuerte reacción emocional entre sus seguidores y colegas. Temas como "Chaito Good bye" y "Tita" han sido recibidos con nostalgia y agradecimiento, manteniendo viva su memoria en la comunidad musical cubana y entre la diáspora. Los homenajes y mensajes en redes sociales reflejan el impacto duradero de su legado.
¿Qué eventos se han realizado para conmemorar el primer aniversario de la muerte de El Taiger?
Se han realizado múltiples homenajes para conmemorar el primer aniversario de la muerte de El Taiger. En La Habana, se llevó a cabo una ceremonia en la capilla del Cementerio de Colón, donde descansan sus cenizas. Además, artistas como Yomil, Bebeshito y Jacob Forever han recordado al reguetonero con mensajes y tributos en redes sociales y conciertos.
