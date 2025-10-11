Un regalo para sus fanáticos: Estrenan "Tita", tema póstumo de El Taiger

El legado musical de El Taiger sigue resonando en el panorama urbano cubano. Este 10 de octubre, al cumplirse un año de su fallecimiento, se estrenó “Tita”, un tema inédito que el artista dejó grabado antes de su muerte.

La canción es una colaboración con el joven cantante El Dray y contó con la producción de DJ Unic y DJ Conds, dos de los nombres más reconocidos del género urbano en Cuba.

La participación de El Dray refleja el compromiso de José Manuel Carvajal Zaldívar, nombre real de El Taiger, con el impulso de nuevas voces dentro del movimiento musical urbano de la isla.

“Esta fue nuestra última canción, mi bro. Todos vamos a escuchar Tita, ese era el deseo de José”, escribió DJ Unic en los comentarios del videoclip publicado en YouTube.

Por su parte, El Dray expresó que el lanzamiento ha sido una sorpresa preparada durante más de un año, y lo describió como “un homenaje a uno de los artistas más grandes que ha dado Cuba”.

“Tita” se suma a “Chaito Good bye”, temas que conforman el legado póstumo de El Taiger, un artista que marcó una época y cuya influencia sigue vigente en las nuevas generaciones del género urbano cubano.

Este 10 de octubre decenas de cubanos recordaron al reguetonero en la capilla del Cementerio de Colón en La Habana donde descansan sus cenizas.

En redes sociales, amigos y colegas del artista dejaron sus mensajes llenos de nostalgia en homenaje a El Taiger.

