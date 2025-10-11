Cubanos rinden homenaje a El Taiger en el Cementerio de Colón en el primer aniversario de su muerte

Decenas de personas se reunieron este 10 de octubre en el Cementerio de Colón, en La Habana, para rendir homenaje al reguetonero cubano El Taiger, al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento.

La convocatoria fue realizada por Teresa Padrón, exmanager del artista, y tuvo lugar en la capilla donde descansan sus cenizas. El tributo, cargado de emoción y recuerdos, reunió a fanáticos, familiares y allegados del músico, considerado una de las voces más reconocidas del género urbano en Cuba.

En imágenes compartidas por La Familia Cubana, se puede ver a los asistentes portando flores y camisetas con el rostro de José Manuel Carvajal Zaldívar, conocido artísticamente como El Taiger.

“José era del pueblo, José era cubano, y ver que nosotros los cubanos lo adoremos tanto y tenga personas que mes por mes vengan aquí a la capilla a rendirle homenaje, eso para mí es un honor y para toda su familia”, expresó su prima, Yumirsi Lahera, en declaraciones a Familia Cuba.

En representación de la familia del reguetonero agradeció las muestras de cariño y pidió que no se deje morir el legado musical El Taiger, quien logró conquistar escenarios dentro y fuera de la isla con su estilo inconfundible.

Este viernes muchos artistas cubanos, colegas del reguetonero, recordaron a El Taiger con mensajes llenos de nostalgia, tristeza y también de agradecimiento como fue el de Oniel Bebeshito.

Captura Instagram / Oniel Bebeshito

“Un año ya mi hermano por siempre mi vida entera te tendré presente, por la persona que fuiste conmigo en vida”, aseguró el joven cantante.

Preguntas frecuentes sobre el homenaje a El Taiger en el Cementerio de Colón