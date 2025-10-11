Cubanos rinden homenaje a El Taiger en el Cementerio de Colón en el primer aniversario de su muerte

Decenas de personas se reunieron este 10 de octubre en el Cementerio de Colón, en La Habana, para rendir homenaje al reguetonero cubano El Taiger, al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento.
La convocatoria fue realizada por Teresa Padrón, exmanager del artista, y tuvo lugar en la capilla donde descansan sus cenizas. El tributo, cargado de emoción y recuerdos, reunió a fanáticos, familiares y allegados del músico, considerado una de las voces más reconocidas del género urbano en Cuba.
En imágenes compartidas por La Familia Cubana, se puede ver a los asistentes portando flores y camisetas con el rostro de José Manuel Carvajal Zaldívar, conocido artísticamente como El Taiger.
“José era del pueblo, José era cubano, y ver que nosotros los cubanos lo adoremos tanto y tenga personas que mes por mes vengan aquí a la capilla a rendirle homenaje, eso para mí es un honor y para toda su familia”, expresó su prima, Yumirsi Lahera, en declaraciones a Familia Cuba.
En representación de la familia del reguetonero agradeció las muestras de cariño y pidió que no se deje morir el legado musical El Taiger, quien logró conquistar escenarios dentro y fuera de la isla con su estilo inconfundible.
Este viernes muchos artistas cubanos, colegas del reguetonero, recordaron a El Taiger con mensajes llenos de nostalgia, tristeza y también de agradecimiento como fue el de Oniel Bebeshito.
“Un año ya mi hermano por siempre mi vida entera te tendré presente, por la persona que fuiste conmigo en vida”, aseguró el joven cantante.
Preguntas frecuentes sobre el homenaje a El Taiger en el Cementerio de Colón
¿Quién organizó el homenaje a El Taiger en el Cementerio de Colón?
El homenaje fue organizado por Teresa Padrón, quien fue la exmánager del reguetonero El Taiger. La convocatoria fue compartida en redes sociales para invitar a familiares, amigos y seguidores a unirse al tributo en la capilla donde descansan las cenizas del artista en La Habana.
¿Qué actividades se realizaron durante el homenaje a El Taiger?
Durante el homenaje, los asistentes llevaron flores y camisetas con el rostro de El Taiger, y familiares y amigos compartieron recuerdos y anécdotas sobre el artista. Hubo mensajes de agradecimiento y nostalgia de parte de sus colegas y seguidores, quienes continúan recordando su legado musical.
¿Qué legado dejó El Taiger en la música cubana?
El Taiger dejó una profunda huella en la música urbana cubana. Fue reconocido por su estilo inconfundible y sus letras, conquistando escenarios tanto en Cuba como en el extranjero. Su legado sigue vivo entre sus seguidores, y su música continúa siendo una fuente de inspiración para muchos artistas del género urbano.
¿Cómo han reaccionado otros artistas ante el aniversario de la muerte de El Taiger?
Numerosos artistas cubanos han compartido mensajes de cariño y nostalgia en redes sociales, recordando a El Taiger con emotivos homenajes. Cantantes como Oniel Bebeshito, Yomil Hidalgo y Jacob Forever han expresado su admiración y respeto hacia el reguetonero, destacando su impacto en sus vidas y carreras musicales.
