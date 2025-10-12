Piden ayuda para niño descalzo en Santiago de Cuba que sueña con sacar adelante a su familia

Vídeos relacionados:

Jacson tiene 12 años y fue visto este domingo en pleno Parque Céspedes, en Santiago de Cuba, con los pies descalzos, mirando helados que no podía comprar. No pedía nada. Solo observaba en silencio.

Su presencia, quieta pero llena de dignidad, conmovió profundamente al escritor y activista Yasser Sosa Tamayo, quien compartió su historia en Facebook para pedir ayuda.

“Tenía el alma limpia y los pies sucios”, escribió Sosa Tamayo, quien relató el breve encuentro con el niño bajo el sol abrasador del mediodía, sentado en un escalón junto a la Catedral.

Jacson no pidió limosna. Solo miraba a otros niños con zapatos nuevos, con risas, con helados en la mano. Y en su mirada, dijo, se le notaba la paciencia de quien ha aprendido a resistir desde pequeño.

El pequeño guarda su único par de zapatos como si fueran una reliquia y solo los usa para ir a la escuela y evitar que se rompan.

Además, vive con su abuela enferma y tiene dos hermanitos pequeños mientras que su mayor deseo es poder ayudar a su familia para que no pasen hambre.

“Me habló con la serenidad de los que ya saben que la tristeza se disfraza de sonrisa”, contó Sosa, quien le compró algunas golosinas y se comprometió a volver el miércoles a las 2 de la tarde, en el mismo lugar.

¿De verdad me vas a ayudar, tío?”, le preguntó el niño. “Sí, Jacson. Te lo juro”, le respondió.

El escritor pidió apoyo para cumplir esa promesa. Ropa, zapatos, una mochila, útiles escolares, una tarde distinta… cualquier gesto que permita aliviar, aunque sea un poco, el peso que Jacson ya carga sobre sus hombros.

“Un niño así no debería aprender a resistir antes que a reír”, escribió. “Porque Jacson no puede seguir descalzo mientras el mundo sigue corriendo”.

La historia de Jacson no es aislada, sino parte de una realidad silenciada en Cuba, donde miles de niños enfrentan carencias extremas sin una red estatal efectiva de protección.

Hace apenas unos días, una madre cubana rogó ayuda pública para su hija enferma, afirmando que “solo me queda la fe” ante la falta de medicamentos y atención médica.

Su clamor reveló un sistema colapsado que obliga a las familias a exponer sus dramas personales en redes sociales para aspirar a una mínima asistencia.

El abandono institucional se siente con especial crudeza en Santiago de Cuba, donde varios niños fueron retratados viviendo entre paredes a punto de caer, sin acceso a comida ni vestimenta digna.

En aquella ocasión, vecinos y activistas reclamaron una intervención urgente que nunca llegó. La respuesta oficial fue el silencio.

Otro caso reciente evidenció cómo la inacción del régimen agrava la pobreza infantil. Una madre, también en el oriente del país, pedía ropa y alimentos para sus hijos pequeños, uno de ellos con retraso del desarrollo.

Ni siquiera contaban con colchones donde dormir, y pese a los pedidos de ayuda, no hubo respuesta gubernamental, solo donativos de ciudadanos comunes.

La situación es aún más dramática cuando a la pobreza se suma la discapacidad. En Holguín, familiares de dos niños con parálisis cerebral y ancianos a su cuidado imploraron ayuda ante la imposibilidad de costear tratamientos y alimentos.

El hogar, sin condiciones sanitarias ni recursos básicos, representa otro rostro del país real, muy distinto al que difunden los medios oficiales.

