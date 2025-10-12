Activista Noly Blak sufre pérdida de memoria tras presunto accidente en Holguín

Vídeos relacionados:

El activista cubano Norge Ernesto Díaz Blak, conocido como Noly Blak, se encuentra actualmente bajo observación médica en el Policlínico Pedro del Toro, en Holguín, tras haber sido reportado como víctima de un accidente que le provocó pérdida de memoria.

Así lo informó este sábado el periodista oficialista Miguel Reyes Mendoza, conocido en redes sociales como ‘Miguel Noticias’, quien difundió el caso a través de sus perfil de Facebook.

Captura de pantalla Facebook / Miguel Noticias

“Por favor, si hay algún familiar de Noly Black (Grupo de Ayuda Holguín), comuníquense urgentemente al 53785677. La persona fue víctima de un accidente, presenta pérdida de memoria y actualmente se encuentra en el Policlínico Pedro del Toro, en Holguín”, escribió Reyes Mendoza, conocido por colaborar con el aparato comunicacional estatal en temas de orden público.

Llama la atención que la denuncia inicial sobre el caso provenga de este usuario, un comunicador con acceso frecuente a fuentes del ministerio del Interior (MININT) y habitual difusor de versiones oficiales en redes sociales.

Su involucramiento en esta alerta médica, sin que se conozcan aún familiares presentes en el lugar, añade un matiz que muchos en redes han considerado inusual.

Junto a la publicación, Reyes Mendoza compartió una imagen de Noly Blak con evidentes lesiones en la cabeza, entre ellas dos hematomas prominentes en la frente, que resultaron llamativos por su localización y apariencia.

Facebook / Miguel Noticias

Aunque el hecho ha sido descrito como un accidente, el tipo de heridas visibles —aparentemente producidas por impactos contundentes distintos— ha generado sospechas e interrogantes entre quienes siguen el trabajo humanitario del activista, especialmente considerando el contexto represivo en el que se desenvuelve su labor.

Noly Blak ha ganado notoriedad en los últimos años por liderar iniciativas independientes de ayuda social en Holguín, especialmente enfocadas en asistir a madres solteras, niños enfermos y familias en extrema pobreza.

Sin estar vinculado a estructuras oficiales, ha logrado canalizar donaciones, entregar viviendas y movilizar apoyo dentro y fuera de Cuba, convirtiéndose en una figura respetada por la comunidad y, al mismo tiempo, incómoda para ciertos sectores del poder que consideran este activismo una forma encubierta de denuncia y exposición pública de la pobreza y otros males sociales provocados por la incapacidad e indolencia del gobierno.

Hasta el momento, no se han ofrecido versiones oficiales ni detalles precisos sobre cómo ocurrieron los hechos. Tampoco ha trascendido si ya han sido contactados sus familiares, o si las autoridades iniciaron alguna investigación sobre el incidente.

La comunidad en redes ha reaccionado con preocupación, y muchos usuarios han comenzado a compartir la información solicitando apoyo urgente.

En ausencia de mayor claridad, no se descarta ninguna hipótesis, incluida la posibilidad de que se trate de una agresión, aunque por ahora no hay elementos concluyentes que lo confirmen.

CiberCuba se mantendrá atenta a la evolución del caso y ampliará la información conforme se obtengan datos verificados.