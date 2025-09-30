EE.UU. acusa a Cuba de reclutar mercenarios para Rusia: Una novedad en el informe sobre trata de personas

Vídeos relacionados:

En el más reciente informe del Departamento de Estado de EE. UU. sobre trata de personas (TIP 2025), una de las acusaciones más impactantes es la formalización de que el régimen cubano facilitó el reclutamiento de ciudadanos para luchar en la invasión rusa a Ucrania.

Este elemento, que en años previos se manejaba de forma marginal y sin integrarse al núcleo de las denuncias, ahora aparece como parte integral del patrón de trata estatal dirigido por el régimen de La Habana.

Aunque ya en 2023 se reportaron arrestos en Cuba vinculados a redes de reclutamiento de cubanos para combatir en Ucrania —17 personas fueron señaladas por tráfico de personas y mercenarismo— esos casos fueron tratados como episodios aislados y el régimen cubano nunca más se pronunció sobre la supuesta investigación.

Las acusaciones mediáticas describían modalidades de engaño: ofertas de empleo civil, confiscación de pasaportes, contratos en ruso, e incluso testimonios de jóvenes que afirmaban haber sido enviados al frente bajo falsas promesas.

Pero en el Informe TIP 2025 ese fenómeno deja de ser anecdótico. Se le incorpora como una modalidad más del sistema estatal de explotación que ya afectaba a profesionales destinados a misiones médicas.

Ahora, el reclutamiento militar compulsivo aparece lado a lado con las misiones médicas como práctica de trata patrocinada por el Estado. El informe afirma que las autoridades cubanas aceleraron la emisión de pasaportes y omitieron sellos de salida para negar su conocimiento oficial del movimiento de esos reclutas.

Se documenta que entre junio de 2023 y febrero de 2024 más de 1,000 cubanos firmaron contratos con fuerzas rusas, muchos atraídos por promesas de salarios de hasta 2,000 USD mensuales —sumas que resultaban astronómicas frente al salario promedio en Cuba.

En algunos casos, al vencimiento de los contratos, los cubanos permanecieron en el frente. El informe introduce estos hechos como parte de la operación estatal cubana de control y sometimiento mediante mecanismos de engaño y retención.

La novedad es clara: lo que antes era llamado “redes de reclutamiento” es ahora considerado por EE. UU. como expresión de una política de Estado de trata de personas. Eso cambia la naturaleza de las acusaciones: ya no se habla de actividades criminales aisladas sino de complicidad gubernamental directa.

Este giro en el enfoque del TIP 2025 aumenta considerablemente la presión internacional sobre el régimen cubano. Bajo esta luz, no basta con desmontar redes: se exige una revisión estructural del modelo de control estatal, investigación y sanción de funcionarios implicados, y reparación a las víctimas.

Las recomendaciones del informe incluyen: esclarecer el reclutamiento fraudulento, permitir que los cubanos conserven sus documentos de identidad, eliminar las restricciones arbitrarias de movimiento, y mejorar la protección legal para los afectados.

Por su parte, el gobierno cubano ha reaccionado históricamente calificando las acusaciones del TIP como “calumnias” y no es de esperar que ahora lo haga de forma diferente. Sin embargo, la formalización de estas denuncias en el informe 2025 —junto con datos más precisos sobre contratos y complicidad estatal— debilita la narrativa de simples abusos aislados.

El caso de los mercenarios cubanos en Ucrania es, hasta ahora, la acusación más grave y novedosa que Cuba ha enfrentado bajo el rubro de trata de personas por parte del gobierno de EE. UU.

Su inclusión en el informe eleva el conflicto de Ucrania a una dimensión interna de control y explotación del régimen cubano. Para los afectados, representa un llamado al reconocimiento y justicia; para La Habana, un foco de escrutinio internacional sin precedentes.