Díaz-Canel felicita a Putin por sus 73 años y le desea seguir gobernando Rusia

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel felicitó este martes al presidente ruso Vladímir Putin con motivo de su 73 cumpleaños, en un mensaje difundido en sus cuentas oficiales de redes sociales.

“Mis más sinceras felicitaciones en su cumpleaños para el estimado presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin. Desde Cuba, le deseamos mucha salud y ventura personal, para que siga liderando exitosamente a ese hermano país”, escribió Díaz-Canel en su cuenta de Facebook y en la red social X (antes Twitter).

El mensaje generó fuertes reacciones encontradas entre los usuarios cubanos, muchos de los cuales cuestionaron la cercanía de La Habana con el Kremlin y criticaron abiertamente al mandatario por sus palabras hacia un líder señalado por su papel en la invasión de Ucrania.

En los comentarios al post de Facebook, algunos usuarios expresaron respaldo, pero la mayoría reaccionó con duras críticas y burlas.

“Felicitando a un asesino. Te delatas y muestras lo que eres”, escribió una internayta, usando además el hashtag #DíazCanelSingao.

“DIOS LOS HACE Y EL DIABLO LOS JUNTA”, comentó Adria Bello, en referencia a la relación entre ambos líderes.

“¿Cuántas hectáreas de tierra ya le has regalado a Rusia? ¿Cuántas toneladas de camarones y langostas le has mandado para pagarle tu deuda eterna? ¿Cuántos cubanos ya le has mandado para su carrera belicista en Ucrania?”, cuestionó otro.

“Esto se llama guataquería diplomática”, opinó un internauta.

Díaz-Canel ha visitado Rusia en varias ocasiones, la más reciente en marzo de este año, en el marco del fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la búsqueda de respaldo económico en medio de la crisis cubana.

También mantuvo encuentros con Putin en 2022 y 2018, reafirmando la "amistad estratégica" entre ambos gobiernos.

Putin, por su parte, ha felicitado públicamente a Díaz-Canel en otras ocasiones, como su reelección en 2023 o aniversarios del 1ro de enero, destacando los vínculos históricos entre La Habana y Moscú.

La estrecha alianza con Rusia ha sido criticada por sectores de la sociedad civil cubana que rechazan el alineamiento de La Habana con el Kremlin, sobre todo desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022.

Vladímir Putin cumple 73 años en medio de su controvertido quinto mandato y con una guerra aún en curso contra Ucrania.

A pesar de las sanciones occidentales y los cuestionamientos internacionales, el presidente ruso ha mantenido relaciones estrechas con gobiernos aliados, incluyendo a Cuba, Venezuela, Corea del Norte e Irán.

La felicitación de Díaz-Canel se suma a otros mensajes similares publicados en los últimos años, que reflejan el respaldo político del régimen cubano a uno de sus principales aliados geopolíticos.