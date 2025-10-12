"Eres y serás por siempre mi persona favorita": El conmovedor mensaje de la hija de El Taiger a un año de su muerte

Vídeos relacionados:

A un año de la muerte del reguetonero cubano El Taiger, su hija Yaliet Carvajal ha compartido un emotivo mensaje que ha conmovido a miles de seguidores en redes sociales, recordando con ternura y dolor la ausencia de su padre.

Junto a una fotografía de su infancia, en la que se le ve riendo mientras su padre la abraza con ternura, la adolescente publicó un texto que refleja el vacío que ha dejado el artista en su vida.

“Un año sin ti papá, un día muy triste. Mi corazón llora por tu ausencia. Eres y serás por siempre mi persona favorita en mi vida. Te amo papá. Tengo tantas personas a mi alrededor que te aman tanto como yo y soy afortunada de que me quieran tanto como a ti”, se lee en su Instagram.

El mensaje fue publicado el 10 de octubre, fecha en la que se cumplió el primer aniversario de la muerte de José Manuel Carvajal Zaldívar.

Durante la jornada, familiares, amigos y fanáticos del reguetonero rindieron homenaje a su memoria en redes sociales, con mensajes, imágenes y videos que celebraron su legado musical y la huella que dejó en la cultura urbana cubana.

Desde La Habana hasta Miami, seguidores del artista compartieron anécdotas, canciones y recuerdos personales, resaltando la autenticidad y carisma que lo distinguieron en vida.

Lo más leído hoy:

El Taiger falleció en 2024 tras recibir un disparo en la cabeza, circunstancias que generaron gran conmoción entre sus fanáticos y colegas. Su partida dejó un vacío notable en la escena musical cubana, donde fue una figura clave de la evolución del género urbano en la isla.

Preguntas frecuentes sobre el legado de El Taiger