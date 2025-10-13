Aeropuerto de Varadero advierte a viajeros sobre los peligros de llevar a Cuba estos "agentes biológicos"

Personal del aeropuerto de Varadero analiza equipaje de viajeros (Imagen de referencia)

En medio de una preocupante crisis sanitaria que sacude a varias provincias cubanas, las autoridades aeroportuarias de Varadero han emitido una advertencia puntual a los viajeros sobre los riesgos y consecuencias de introducir determinados “agentes biológicos” al país.

El Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez, ubicado en la provincia de Matanzas, publicó un mensaje en redes sociales el pasado sábado 4 de octubre donde subrayó el papel clave del personal fitosanitario en la instalación aérea.

La publicación surge en un contexto de alarmantes reportes epidemiológicos en esa provincia, y refleja la creciente vigilancia sobre lo que entra a Cuba por sus puertos de entrada.

“Se encargan de evitar la introducción de agentes biológicos que producen enfermedades perjudiciales a los animales domésticos, a la fauna silvestre y al hombre en el caso de las zoonosis”, alertó la terminal aérea en relación con el importante papel que cumplen los fitosanitarios.

Lo que no se puede llevar a Cuba

El mensaje del aeropuerto de Varadero no fue casual ni menor. A modo de advertencia directa, indicaron:

“Estimado viajero, es importante conocer, antes de viajar, las regulaciones de las autoridades fitosanitarias cubanas en cuanto al control de los alimentos, para que se ajusten a estas y evitar molestias innecesarias durante el cruce por fronteras”.

Cuba mantiene, desde 2021, una exención arancelaria para la entrada de alimentos, como respuesta a la grave escasez que se agudizó tras el estallido social del 11 de julio.

Sin embargo, esta exención no implica carta blanca: hay una larga lista de prohibiciones sanitarias que deben cumplirse estrictamente.

Entre los productos que están prohibidos, destacan:

-Animales vivos, salvo perros y gatos con certificado veterinario y vacuna antirrábica vigente.

-Carne fresca, congelada, salada o deshidratada.

-Leche fluida y derivados no pasteurizados.

-Embutidos y otros productos cárnicos.

-Cueros y artesanías sin procesamiento industrial.

-Plantas, frutas y vegetales frescos.

-Tierra o materia orgánica en cualquier forma.

-Semillas y productos agrícolas sin procesar.

-Organismos o microorganismos peligrosos.

-Productos biológicos en general.

Estas restricciones buscan frenar la entrada de patógenos que puedan afectar tanto al ecosistema natural como a la salud humana y animal en la isla.

¿Qué productos sí están permitidos?

A pesar de las limitaciones, las autoridades cubanas sí permiten ciertos alimentos procesados o envasados de forma segura. La lista de productos aceptados incluye:

-Conservas cárnicas esterilizadas de cerdo o ave (y de bovino solo si provienen de países libres de Encefalopatía Espongiforme Bovina).

-Caldos concentrados, de marcas reconocidas.

-Leche UHT, evaporada, condensada o en polvo, así como quesos maduros, debidamente envasados.

-Vegetales enlatados, si son de marcas comerciales registradas.

-Artículos ornamentales de origen animal, siempre que hayan sido tratados industrialmente.

Estas excepciones permiten a los viajeros apoyar a sus familiares en la isla sin comprometer la bioseguridad del país, algo especialmente sensible ante el aumento de enfermedades transmitidas por vectores como el mosquito Aedes aegypti.

Crisis de salud pública en Matanzas: El trasfondo de la advertencia

Aunque Cuba ha enfrentado desafíos sanitarios durante años, la situación actual en Matanzas ha encendido todas las alarmas.

Según un reporte del diario Granma, la provincia -conocida por su atractivo turístico, en especial la playa de Varadero- registra transmisión de dengue en al menos 12 municipios, junto a un preocupante aumento de casos de chikungunya, especialmente entre adultos mayores.

“Está confirmada en mayor medida la transmisión de chikungunya, con una alta tasa de afectación, sobre todo en personas de la tercera edad”, reconocieron autoridades locales.

Este panorama ha llevado incluso a la Embajada de Estados Unidos en La Habana a emitir una alerta sanitaria para quienes viajen a la isla, en coordinación con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que actualizaron sus recomendaciones para viajeros.

Medidas que reflejan un país en alerta

La publicación del aeropuerto se suma a una serie de acciones discrecionales tomadas por las autoridades cubanas ante el deterioro epidemiológico.

Aunque el gobierno ha evitado reconocer oficialmente fallecimientos o situaciones críticas en Matanzas, los reportes sobre la propagación de arbovirosis, como el dengue y la chikungunya, han circulado ampliamente en redes sociales y medios independientes.

En este contexto, las restricciones aduaneras no sólo buscan proteger la frontera sanitaria del país, sino también limitar la exposición pública del sistema a nuevas amenazas, ante un panorama ya de por sí frágil.

En plena crisis sanitaria, Cuba intenta sostener un equilibrio precario entre permitir el ingreso de ayuda alimentaria por parte de sus emigrados y proteger su territorio de nuevas amenazas biológicas.

La advertencia lanzada por el Aeropuerto de Varadero es parte de una estrategia mayor que busca blindar al país frente a riesgos epidemiológicos en expansión, y al mismo tiempo, refuerza la importancia del viajero como actor responsable en la cadena de prevención.

