Carolina Barrero sobre críticos al Nobel de María Corina Machado: “Contorsionistas morales”

Vídeos relacionados:

La activista cubana Carolina Barrero se refirió a los críticos al Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado como “contorsionistas morales”.

“Resulta vergonzoso ver a supuestas feministas e intelectuales ensayando acrobacias mentales para desacreditar el premio: que si es una política y no una defensora, que si pidió una invasión, que si apoya a Trump”, dijo Barrero.

“Quiero decir algo muy simple: los derechos humanos no son propiedad de la izquierda. Ahora, los derechos humanos sí son políticos, en la medida en que su concepción y redacción nacen de un momento político: las ideas de posguerra sobre la necesidad de un nuevo orden global basado en la paz, la convivencia y el respeto a la dignidad humana”, agregó.

Facebook

Para la activista cubana, las críticas a la Nobel son testimonio de la doble moral de la izquierda latinoamericana.

“No le creo a ninguno ni a ninguna de los contorsionistas morales que hoy la atacan. Y me alegro: su dolor torcido delata el origen de su malestar, que no es otro que la falta de honestidad, la militancia tribal y el resentimiento hacia la libertad”, explicó.

Lo más leído hoy:

Barrero opina que “parte del resentimiento ante el Nobel de María Corina Machado nace justamente de esa pretensión de propiedad ideológica de la izquierda y de la fervientemente creencia de que es la superioridad moral la que le otorga dicha propiedad. La otra parte del descontento con el Nobel proviene de algo más viejo y más sucio: la misoginia”.

“Los derechos humanos son políticos pero no son propiedad de ninguna ideología. No pertenecen ni a la derecha ni a la izquierda. Aunque en rigor, mucho más deben al liberalismo humanista europeo que a las tradiciones socialistas”, agregó.

Las críticas a la Premio Nobel venezolano “que no aguantan un escrutinio serio y honesto. Nadie ha acorralado al régimen venezolano por la vía pacífica como MCM. Ganar unas elecciones a un régimen autoritario, probar el fraude, mantener la unidad de una oposición fragmentada y seguir apelando a las Fuerzas Armadas para que se pongan del lado del pueblo no es poca cosa. Es una labor titánica que MCM ha logrado”, concluyó.

María Corina Machado fue galardonada el viernes por su “incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, según el comunicado oficial del Comité Nobel, emitido desde Oslo.

El presidente del Comité, Jørgen Watne Frydnes, la describió como “una valiente y comprometida defensora de la paz”, y aseguró que Machado “mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad”.

La líder opositora reaccionó con emoción al recibir la llamada del Comité: “Oh Dios mío… No tengo palabras. Es un honor y sé que es una muy buena noticia para el pueblo de Venezuela”.

En sus redes sociales, Machado dedicó el premio a los venezolanos y reafirmó su compromiso por la libertad: “Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad”.

También agradeció el respaldo internacional: “Hoy más que nunca contamos con el Presidente Trump, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo”.

Con este galardón, Machado se convierte en la primera venezolana en recibir el Premio Nobel de la Paz, posicionándose como una de las figuras más influyentes de América Latina en la actualidad.

Su trayectoria como líder del movimiento democrático en Venezuela ha sido clave para unificar a la oposición frente al régimen chavista y promover elecciones libres y una transición pacífica en el país sudamericano.

Preguntas frecuentes sobre el Premio Nobel de María Corina Machado