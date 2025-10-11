María Elvira pronostica el fin de Maduro: "Está aterrado porque sabe que tiene los días contados"

Vídeos relacionados:

La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar celebró el Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado con declaraciones incendiarias contra el régimen venezolano, asegurando que “Nicolás Maduro está aterrado” y que su caída es inminente.

“Las cucarachas nunca quieren morir, pero el gran exterminador llamado Donald Trump viene con un tanque de fumigar bien lleno y listo para acabar con todas”, dijo Salazar en declaraciones a Politico, tras ser contactada para comentar sobre el galardón otorgado a la líder opositora venezolana.

La representante por Florida aseguró que el premio Nobel convierte a Machado en una figura “intocable”, y la comparó con figuras históricas como Simón Bolívar y George Washington.

“Este es un momento glorioso. Machado no sólo es la George Washington de esta época para los venezolanos”, afirmó.

La congresista por Florida también reveló que su teléfono “está sonando como un cohete” desde que se conoció la noticia del Nobel, lo que —según ella— demuestra el impacto geopolítico del anuncio y el respaldo que Machado tiene en Estados Unidos y América Latina.

Las palabras de la congresista se producen luego de que Diosdado Cabello, figura clave del chavismo, la acusara públicamente de tener vínculos con el narcotráfico, al igual que a María Corina Machado.

Lo más leído hoy:

Salazar respondió desde su cuenta de X: “Es ridículo que un narco–militar corrupto y represor como Cabello nos acuse de narcotráfico. Da risa y vergüenza ajena. El régimen está desesperado.”

También afirmó que el chavismo actúa con “nerviosismo y terror” porque “Estados Unidos nunca antes había estado tan determinado a terminar con la operación criminal transnacional que él y Maduro dirigen”.

Las declaraciones de Salazar y el creciente protagonismo de Machado coinciden con un aumento de la tensión militar en el Caribe, tras el despliegue de buques y tropas estadounidenses en lo que Washington ha descrito como una operación antidrogas, pero que Caracas interpreta como una amenaza directa.

Maduro denunció ante la ONU la presencia de un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear estadounidense cerca de sus aguas.