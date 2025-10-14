Emotivo: Despedida del personal médico a joven cubana de 25 años fallecida en accidente en EE.UU.

Momento en que la joven es despedida por personal sanitario (i) y La joven junto a su esposo y su pequeño hijo (d)

Un emotivo video muestra el momento exacto en que la cubana Yenly Rachel Martínez Pérez, víctima de un fuerte accidente de tránsito, fue despedida por el personal médico del hospital en que estaba ingresada en Colorado.

Las imágenes, difundidas por el periodista de Univision, Javier Díaz, muestran a una hilera de profesionales sanitarios de diferentes áreas apostados a lo largo de un pasillo a modo de tributo a la joven de 25 años.

“El team médico del hospital le rindió tributo a la joven que le dará vida a varias personas”, dijo el comunicador en referencia a la decisión familiar de donar los órganos de la joven, cuyo esposo e hijo de apenas dos años, también resultaron lesionados en el siniestro.

Un cumpleaños truncado por la tragedia

El accidente ocurrió el martes 7 de octubre, alrededor de las dos de la tarde, cuando Yenly viajaba junto a su esposo, Frey Lara Hernández, y su pequeño hijo de 23 meses por la autopista 30, cerca del marcador de la milla 293, al sur de Rock River, en el condado de Albany, estado de Wyoming.

Se dirigían a celebrar el cumpleaños de Frey, pero el viaje se tornó en pesadilla cuando un venado se cruzó de forma inesperada en la vía y provocó una colisión devastadora.

Según relató previamente el periodista Javier Díaz, Yenly iba sentada en el asiento trasero del vehículo, sin cinturón de seguridad, acompañada por su bebé.

Ambos sufrieron heridas críticas. Mientras el esposo, con el cuerpo fracturado, luchaba por mantenerse consciente, su mujer e hijo eran trasladados con urgencia a centros médicos debido a lesiones cerebrales severas.

La lucha en cuidados intensivos y un destino desgarrador

Yenly fue intervenida quirúrgicamente y permaneció conectada a equipos de soporte vital durante cuatro días.

El 11 de octubre, los médicos confirmaron el peor escenario: muerte cerebral. Con profundo dolor, la familia autorizó la desconexión, y su cuerpo dejó de luchar ese mismo día. La joven madre cubana, llena de sueños y apenas en el inicio de su vida adulta, se convirtió entonces en donante de órganos.

Su hijo, aunque también sufrió una lesión en el cerebro, permanece hospitalizado en estado “estable”.

El padre, con múltiples fracturas, continúa recuperándose, ahora enfrentando no solo un trauma físico, sino el dolor de haber perdido a su compañera de vida.

El accidente fue presenciado, en parte, por una familiar que mantenía una llamada telefónica con Yenly justo en el instante de la tragedia.

“Me encontraba hablando con ella por teléfono cuando de repente oí su grito de espanto. Ya después no supe más nada de ella hasta que su esposo pudo reaccionar, pudo salir del carro y nos llamó dando gritos”, relató Yipsiar Yenly, una prima cercana.

Una petición en la plataforma de recaudación GoFundMe ha conseguido reunir en menos de 24 horas más de 12,000 dólares tanto para el cuidado del bebé de la joven fallecida como para las honras fúnebres de Yenly Rachel Martínez.

Frey Lara, aún desde la cama del hospital, ha expresado su determinación por cumplir la promesa que le hizo a su esposa: que su hijo no estará solo.

En la campaña de GoFundMe titulada "Ayúdame a despedir a mi esposa y salvar a mi hijo", escribió:

“Mi cuerpo está lleno de fracturas, pero el dolor más grande no se ve. Y mi hijo aún lucha con todas sus fuerzas por sobrevivir. Hoy necesito ayuda para cubrir los gastos médicos, el cuidado de mi bebé, y repatriar el cuerpo de mi esposa. Su familia espera para darle una despedida digna, como ella merece, y ese último adiós. Tu donación, por pequeña que sea, puede marcar la diferencia entre la desesperación y la esperanza”.

Un gesto que da vida: La donación de órganos

En medio del dolor, Frey tomó una decisión cargada de amor y humanidad: donar los órganos de Yenly para salvar otras vidas. La despedida en el hospital se convirtió así en un acto de respeto y reverencia por quien, incluso tras la muerte, ofreció esperanza a otros.

El personal médico formó un pasillo de honor mientras el cuerpo de Yenly era llevado hacia el quirófano, en lo que se conoce como el “honor walk” (camino de honor), una práctica común para despedir a donantes de órganos. El gesto, registrado en video, ha conmovido a miles de personas en redes sociales.

Natural de Sancti Spíritus e hija única, según revelan reportes en redes sociales, Yenly Rachel Martínez Pérez había emigrado a Estados Unidos hace aproximadamente dos años.

Amigos y familiares la describen como una mujer alegre, entusiasta, profundamente dedicada a su hijo y con sueños de construir una vida mejor en EE.UU.

