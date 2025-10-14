Pierde la vida una joven de 18 años en fatal accidente en La Habana: ¿Qué se sabe sobre lo ocurrido?

Escena del siniestro, en el municipo Habana del Este

Un trágico accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este martes en el municipio Habana del Este ha cobrado la vida de una joven de tan solo 18 años.

El suceso ha conmocionado a vecinos del reparto Camilo Cienfuegos, donde se produjo el siniestro, y ha generado una intensa discusión pública sobre las responsabilidades y el estado del tráfico en la capital cubana.

Según testimonios en redes sociales, el accidente ocurrió alrededor de las 7:00 a.m. en la zona de la rotonda del reparto Camilo Cienfuegos, cuando una moto eléctrica -en la que viajaban la joven fallecida y su madre- fue impactada por un camión que abastece los mercados agropecuarios.

Varios residentes del lugar, que presenciaron o llegaron poco después del hecho, confirman que la muchacha murió en el acto, mientras que su madre fue trasladada en estado grave al Hospital naval.

“Una niña de tan solo 18 años, EPD”, lamentó un testigo. “Dicen que andaba con su mamá, que está grave en el Naval”, agregó otro.

El cuerpo de la joven permaneció en el lugar durante horas mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes.

Llama la atención que este lamentable suceso tuvo lugar en un área donde, según residentes, no es habitual que exista un tráfico intenso, lo que ha incrementado el desconcierto sobre cómo pudo producirse un accidente de tal magnitud.

Hasta el momento no hay información oficial sobre lo ocurrido, y no existen detalles adicionales confirmados sobre las circunstancias exactas del hecho o el estado actual de la madre de la víctima.

¿Quién tuvo la culpa? Testimonios encontrados

A medida que se difundía la noticia, varios usuarios en redes sociales comenzaron a especular sobre las posibles causas del accidente, dando lugar a una controversia sobre la responsabilidad del hecho.

Algunos apuntan directamente al conductor del camión.

“La culpa la tuvo el camión que la chocó. Se llevó el pare, ella iba bien por la rotonda y el camión no paró como debía”, explicó un usuario.

“Todo por el otro vehículo no respetar las señales de tránsito”, insistió otro comentario, visiblemente indignado.

Sin embargo, no todos comparten esta versión. Otros testigos o conocedores de la escena aseguraron que la moto pudo haber circulado de manera incorrecta:

“La moto salió contrario a la rotonda. No fue culpa del camión”, refutó uno de los internautas.

A la falta de información oficiales, no hay certeza sobre las causas de lo ocurrido.

También hubo quienes pusieron el foco en la preparación vial de los conductores en general.

“Uno de los motivos de tantos accidentes -más allá del mal estado de las vías- es la falta de conocimiento de las leyes de tránsito. Hay muchas personas sin licencia, y otras que tienen licencia, pero no saben ni manejar”, opinó un chofer experimentado.

Decenas de personas expresaron su dolor y frustración ante la pérdida de una vida tan joven y las condiciones del tránsito en la capital.

“En ese país hay cuatro carros y tres motos, y todos los días hay un accidente. ¡No entiendo!”, lamentó un cubano desde el extranjero, mientras otro advertía de la necesidad de incrementar las precauciones en la carretera a medida que se acerca la parte final del año.

Aumenta mortalidad por accidentes de tránsito en Cuba

Cuba registró 502 muertes en accidentes de tránsito de enero a agosto de 2025, casi el 80 % de los fallecidos por esa causa en todo el año anterior, lo que apunta a un alza de la mortalidad por incidentes en las vías del país.

La Comisión Nacional de Seguridad Vial informó recientemente que en los primeros ocho meses del año se reportaron 5,025 accidentes -41 más que en igual periodo de 2024-, a causa de los cuales 4,516 personas resultaron heridas.

El año pasado, los accidentes de tráfico (7,507) dejaron un saldo de 634 fallecidos y 6,613 lesionados, cifras inferiores a las de 2023.

De acuerdo con las estadísticas oficiales más recientes, divulgadas por la Agencia Cubana de Noticias, en siete de cada 10 hechos hubo víctimas, principalmente por el choque de vehículos, que sigue siendo el accidente “más peligroso” con el 36 % del total de fallecidos.

Entretanto, cada accidente provocado por exceso de velocidad registra al menos una víctima y cada cinco siniestros por esa causa, fallece una persona.

Villa Clara, Santiago de Cuba, Granma y Artemisa son las provincias con el panorama más crítico, pues aumentaron en más de un tercio los accidentes en relación con 2024, reveló el jefe de la Dirección Nacional de Tránsito del Ministerio del Interior (Minint), coronel Roberto Rodríguez Fernández.

Mientras, la mayor peligrosidad se ha reportado en La Habana, Ciego de Ávila, Villa Clara, Holguín y Santiago de Cuba, sobre todo por hechos en los que han estado involucrados conductores de motos y ciclomotores, y peatones.

Según Rodríguez, las indisciplinas de los choferes de esos vehículos son causantes de alrededor de 11 accidentes diarios y al menos siete heridos y un fallecido cada seis días. Aseguró que esos medios de transporte están implicados en el 52 % de los incidentes viales en el país, y han provocado el 32 % de las muertes y 42 % de los lesionados.