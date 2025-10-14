Crisis sanitaria en Matanzas: el gobierno apuesta al invierno para contener el dengue y el chikungunya

Vídeos relacionados:

La provincia de Matanzas atraviesa una grave crisis sanitaria por la expansión del dengue y el chikungunya, mientras las autoridades locales confían en que la situación mejorará con la llegada del invierno, que “limita naturalmente” la proliferación del mosquito transmisor.

El periódico oficial Girón informó este martes en Facebook que, durante una reunión encabezada por el primer secretario del Partido Comunista en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, el gobierno provincial analizó la sostenibilidad del enfrentamiento a las arbovirosis —enfermedades transmitidas por mosquitos— e insistió en “perfeccionar el sistema de trabajo” para lograr una reducción de los contagios.

Captura Facebook / Periódico Girón

Desde el oficialismo se confirmó que la transmisión del dengue sigue siendo elevada en todas las áreas del municipio cabecera, con focos críticos en los consejos populares de Versalles, La Playa y Matanzas Oeste, donde se desplegaron acciones intensivas de fumigación durante el fin de semana.

El doctor Andrés Lamas Acevedo, director provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, declaró a Girón que la provincia recibió un refuerzo de 28 bazucas fumigadoras y espera otras 30 adicionales, concentrando los recursos en Matanzas y Cárdenas, las zonas más densamente pobladas y afectadas.

“La estrategia de fumigación es donde haya dengue circulando, porque es la enfermedad trazadora, la que nos mata a las personas”, explicó el especialista, al confirmar que en la provincia circulan simultáneamente los serotipos 3 y 4 del dengue, lo que podría agravar el panorama epidemiológico.

Pese a la magnitud del brote, los directivos de Salud Pública aseguraron que el hospital pediátrico provincial no enfrenta dificultades y dispone de más de 30 camas disponibles, además de otras 70 improvisadas en la extensión creada en la sede de la Universidad de Ciencias Médicas.

Según el reporte, el resto de los hospitales territoriales “mantienen condiciones” para la atención médica, aunque el personal sanitario y los familiares de pacientes han denunciado falta de medicamentos, reactivos y condiciones básicas en varios centros asistenciales.

El doctor Lamas sostuvo que la situación podría comenzar a mejorar a finales de octubre, cuando las temperaturas más bajas reduzcan la reproducción del mosquito Aedes aegypti.

Sin embargo, el gobierno parece confiar más en el cambio climático que en la eficacia de sus propias medidas, tras años de fracasos en el control vectorial, deficiente fumigación y escasa vigilancia epidemiológica.

Por su parte, Sabines señaló que los principales objetivos del enfrentamiento son “eliminar los riesgos para la proliferación del mosquito y mantener el tratamiento adulticida”, e insistió en la necesidad de lograr “mayores niveles de convocatoria popular” para sostener las acciones de saneamiento en medio de la crisis económica.

Como parte de la estrategia, las autoridades decidieron reforzar la pesquisa activa con estudiantes de medicina, y movilizar a las organizaciones de masas, centros laborales y sindicatos para apoyar las labores de fumigación y limpieza de microvertederos, un esquema de trabajo que repite las mismas recetas aplicadas durante los últimos brotes epidémicos sin resultados sostenibles.

El encuentro concluyó con el reconocimiento de que la provincia cuenta con una “estrategia clara” y los recursos necesarios, aunque los datos oficiales contradicen esa afirmación: la persistencia de focos, la circulación simultánea de dos serotipos y el incremento de pacientes febriles revelan una situación fuera de control.

La crisis sanitaria en Matanzas refleja la fragilidad estructural del sistema de salud cubano, golpeado por el éxodo de médicos, la falta de insumos y la precariedad hospitalaria.

En barrios como Versalles o La Playa, los vecinos reportan calles infestadas de mosquitos, acumulación de basura y aguas estancadas, mientras el régimen continúa negando la magnitud real de la epidemia.

En Matanzas, la situación epidemiológica se ha deteriorado con rapidez, al punto de que poblaciones enteras reportan síntomas compatibles con el chikungunya, en medio de una expansión sin precedentes del virus.

La gravedad del momento quedó evidenciada también por la muerte de una joven cardenense por dengue hemorrágico, un caso que conmocionó a la comunidad médica y reavivó las críticas al manejo sanitario del gobierno.

A pesar de los síntomas graves, la joven no recibió tratamiento adecuado a tiempo, en un contexto de colapso hospitalario y escasez de medicamentos esenciales.

Días antes, las propias autoridades sanitarias reconocieron la alta circulación viral del dengue en varios municipios, incluyendo Matanzas, Cárdenas y Jagüey Grande.

Sin embargo, en una postura desconectada de la realidad del terreno, el ministro de Salud Pública negó públicamente la existencia de muertes vinculadas al brote y minimizó su impacto, alegando que “todo estaba bajo control”.

