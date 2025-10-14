Proyecto Aliento de Vida pide ayuda para pacientes con enfermedades virales

Mosquito Aedes aegypti Foto © Public Domain

El proyecto humanitario Aliento de Vida hizo un llamado urgente a la comunidad cubana, tanto dentro como fuera del país, a donar medicamentos para ayudar a personas enfermas de dengue, chikungunya y otras arbovirosis, cuyo repunte ha provocado una grave crisis sanitaria y epidemiológica en Cuba.

Yankiel Fernández, coordinador del proyecto, lanzó en redes sociales una campaña de recolección de analgésicos e insumos médicos, con el fin de ayudar a paliar la crítica situación de salud.

El pedido incluye paracetamol, ibuprofeno, jarabes anticatarrales, termómetros y analgésicos en general.

“Hay muchos enfermos, se trata de miles de personas, entre ellos niños, ancianos, jóvenes, en fin, todos corremos el riesgo de enfermar en algún momento”, advirtió el activista.

Fernández reveló que su esposa está en cama, con suero, y su abuela, “sin poder caminar y con fiebres altas, sin contar todos los dolores que esto trae consigo”.

Para coordinar las donaciones, las personas pueden comunicarse con el número +5358047706. Si residen fuera de Cuba, se les informará a dónde pueden dirigirse y a quién contactar.

Iniciativas similares se han lanzado en las últimas semanas y evidencian el colapso del sistema nacional de salud pública frente a enfermedades prevenibles transmitidas por mosquitos.

El humorista cubano Limay Blanco, quien desde hace años ayuda a personas necesitadas desde el Ministerio Cristo Cambia Vidas, apeló una vez más a la solidaridad ciudadana con el fin de recaudar donaciones para familias con niños enfermos.

La situación epidemiológica nacional es preocupante, por la saturación de los hospitales y la escasez de medicamentos. Debido a la congestión en el Hospital Pediátrico Eliseo Noel Camaño, en Matanzas, las autoridades improvisaron de manera urgente un centro alternativo en la Universidad de Ciencias Médicas, una señal inequívoca de la agudización de la crisis sanitaria en esa provincia en los últimos meses.

Las autoridades reconocen la presencia de varias cepas del virus del dengue y otros arbovirus en casi todo el territorio nacional, pero niegan el colapso en los servicios de salud y la muerte de personas a causa de las enfermedades virales.

