Proyecto Aliento de Vida pide ayuda para pacientes con enfermedades virales

El proyecto humanitario Aliento de Vida hizo un llamado urgente a la comunidad cubana, tanto dentro como fuera del país, a donar medicamentos para ayudar a personas enfermas de dengue, chikungunya y otras arbovirosis, cuyo repunte ha provocado una grave crisis sanitaria y epidemiológica en Cuba.
Yankiel Fernández, coordinador del proyecto, lanzó en redes sociales una campaña de recolección de analgésicos e insumos médicos, con el fin de ayudar a paliar la crítica situación de salud.
El pedido incluye paracetamol, ibuprofeno, jarabes anticatarrales, termómetros y analgésicos en general.
“Hay muchos enfermos, se trata de miles de personas, entre ellos niños, ancianos, jóvenes, en fin, todos corremos el riesgo de enfermar en algún momento”, advirtió el activista.
Fernández reveló que su esposa está en cama, con suero, y su abuela, “sin poder caminar y con fiebres altas, sin contar todos los dolores que esto trae consigo”.
Para coordinar las donaciones, las personas pueden comunicarse con el número +5358047706. Si residen fuera de Cuba, se les informará a dónde pueden dirigirse y a quién contactar.
Iniciativas similares se han lanzado en las últimas semanas y evidencian el colapso del sistema nacional de salud pública frente a enfermedades prevenibles transmitidas por mosquitos.
El humorista cubano Limay Blanco, quien desde hace años ayuda a personas necesitadas desde el Ministerio Cristo Cambia Vidas, apeló una vez más a la solidaridad ciudadana con el fin de recaudar donaciones para familias con niños enfermos.
La situación epidemiológica nacional es preocupante, por la saturación de los hospitales y la escasez de medicamentos. Debido a la congestión en el Hospital Pediátrico Eliseo Noel Camaño, en Matanzas, las autoridades improvisaron de manera urgente un centro alternativo en la Universidad de Ciencias Médicas, una señal inequívoca de la agudización de la crisis sanitaria en esa provincia en los últimos meses.
Las autoridades reconocen la presencia de varias cepas del virus del dengue y otros arbovirus en casi todo el territorio nacional, pero niegan el colapso en los servicios de salud y la muerte de personas a causa de las enfermedades virales.
Preguntas frecuentes sobre la crisis sanitaria en Cuba y el proyecto Aliento de Vida
¿Qué es el Proyecto Aliento de Vida y cuál es su objetivo?
El Proyecto Aliento de Vida es una iniciativa humanitaria que busca recolectar medicamentos e insumos médicos para ayudar a personas en Cuba que sufren de enfermedades virales como el dengue y el chikungunya. Su objetivo principal es paliar la crisis sanitaria que se ha agudizado debido al repunte de estas enfermedades y la falta de recursos en el sistema de salud cubano.
¿Cómo se puede colaborar con el Proyecto Aliento de Vida desde fuera de Cuba?
Para colaborar con el Proyecto Aliento de Vida desde fuera de Cuba, las personas interesadas pueden comunicarse al número +5358047706, donde se les proporcionará información sobre cómo y dónde enviar las donaciones. El proyecto se centra en recolectar medicamentos como paracetamol, ibuprofeno, jarabes anticatarrales y otros insumos médicos esenciales.
¿Cuál es la situación actual del sistema de salud en Cuba frente a la crisis de arbovirosis?
El sistema de salud cubano enfrenta una grave crisis sanitaria debido a la cocirculación de virus como el dengue, chikungunya y Oropouche, lo que ha llevado al colapso de hospitales y a la escasez de medicamentos. Las autoridades han improvisado centros de atención alternativos, pero niegan oficialmente el colapso y las muertes derivadas de estas enfermedades, a pesar de las denuncias y evidencias ciudadanas que indican lo contrario.
¿Qué acciones está tomando el gobierno cubano para enfrentar la crisis sanitaria?
El gobierno cubano ha habilitado centros de atención alternativos y movilizado estudiantes de medicina para apoyar el control de arbovirosis. Sin embargo, las medidas son insuficientes frente a la magnitud de la crisis y la falta de recursos, lo que ha generado críticas por la falta de reconocimiento oficial del problema y la respuesta inadecuada ante la emergencia sanitaria.
