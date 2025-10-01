Régimen cubano arremete contra su exclusión de la Cumbre de las Américas: Estos son sus argumentos

El régimen cubano reaccionó este martes con dureza a la exclusión de Cuba, junto a Venezuela y Nicaragua, de la X Cumbre de las Américas, prevista para celebrarse los días 4 y 5 de diciembre en Punta Cana, República Dominicana.

A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), La Habana acusó a Washington de imponer su voluntad en el hemisferio mediante “presiones brutales” y denunció la “claudicación” del Gobierno dominicano, anfitrión del evento.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba expresa su profunda preocupación y rechazo a la decisión impuesta por el gobierno de Estados Unidos a la República Dominicana de excluir a tres países, entre ellos Cuba, de la X Cumbre de las Américas”, parte de señalar el comunicado.

El documento, emitido el 30 de septiembre, asegura que dicha exclusión “constituye una evidente claudicación ante las brutales presiones unilaterales del Secretario de Estado estadounidense”, y que representa un retroceso histórico en los foros hemisféricos que, según el régimen, buscan una relación más equitativa entre los países del continente.

Viejos enemigos, viejas doctrinas

Con tono beligerante y una retórica anclada en los conflictos ideológicos de la Guerra Fría, el comunicado denuncia que la medida de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua “consolidaría la involución histórica en este sistema de cumbres”.

El documento señala, además, que la exclusión haría inviable “un intercambio respetuoso y productivo de la América Latina y el Caribe con la potencia imperialista que vuelve a usar la ‘política de cañoneras’ y la Doctrina Monroe contra nuestra región”.

En ese sentido, el texto oficial no solo vuelve a arremeter contra Estados Unidos como “vecino voraz y expansionista”, sino que cuestiona la credibilidad y legitimidad de la propia cumbre.

De mantenerse esta línea -afirma el régimen- prevalecerá “la subordinación y el sometimiento”, lo cual constituye un “abierto desafío a la Proclama de la América Latina y el Caribe como Zona de Paz”.

“Sometimiento o agresión”

La Cancillería cubana cita también al gobernante Miguel Díaz-Canel, quien en febrero de este año afirmó:

“Hoy ese Gobierno de los Estados Unidos pretende definir las opciones para los países de la región, que son: o someternos o ser objeto de agresión”.

Desde el punto de vista del régimen, la exclusión de Cuba no solo responde a una ofensiva ideológica, sino que niega los avances alcanzados en cumbres anteriores -como la de Panamá en 2015- donde Cuba participó oficialmente por primera vez.

“Esta exclusión ignoraría los avances logrados en anteriores Cumbres, en las que la participación de Cuba fue un hito”, señaló el MINREX.

El comunicado también recordó la protesta “casi unánime” de la región durante la fallida Cumbre de Los Ángeles en 2022, cuando varios jefes de Estado y de Gobierno se ausentaron en rechazo a la política de exclusión promovida por Washington.

El régimen insistió en deslegitimar la cita de Punta Cana asegurando que “una Cumbre de las Américas construida sobre la exclusión y la coerción está condenada al fracaso”.

Añadió, además, que no puede hablarse seriamente de un “diálogo político” entre Nuestra América y Estados Unidos “sobre bases de censura y exclusión, de inequidad y abuso”.

A pesar de sus ataques, el régimen colocó la retórica del “diálogo” como una oferta reiterada: “Reiteramos nuestra disposición al diálogo respetuoso y constructivo, en condiciones de igualdad soberana y sin exclusiones”.

Sin embargo, el aislamiento regional es evidente.

Reacción de Díaz-Canel y Marrero

En la red social X, tanto Miguel Díaz-Canel como Manuel Marrero se sumaron al rechazo a la exclusión de forma escueta y siguiendo el guion del comunicado del MINREX.

"Rechazamos decisión impuesta por el gobierno de EE.UU a la República Dominicana de excluir a tres países, incluida #Cuba, de la X Cumbre de las Américas Reiteramos nuestra disposición al diálogo respetuoso y constructivo, en condiciones de igualdad soberana y sin exclusiones", dijo Díaz-Canel.

"La potencia imperialista vuelve a usar la 'política de cañoneras' y la doctrina Monroe contra la región", aseveró por su parte el primer ministro cubano, Manuel Marrero.

La otra versión: ¿Qué dicen República Dominicana y EE.UU.?

Horas antes del comunicado cubano, la Cancillería dominicana había confirmado oficialmente la no invitación a los tres regímenes autoritarios, alegando que su ausencia favorece la “mayor convocatoria y asegura el desarrollo del encuentro”.

Además, se recordó que ninguno de los tres participó en la edición anterior.

El canciller dominicano, Roberto Álvarez, defendió que la Cumbre será un espacio clave para impulsar la cooperación regional y superar la polarización política que ha impedido avances.

El lema de esta edición será “Construyendo un hemisferio seguro y de prosperidad compartida”.

Por su parte, desde Washington se mantiene el argumento de que la participación en las Cumbres de las Américas está condicionada por el compromiso con la democracia.

En 2022, el asesor de la Casa Blanca para América Latina, Juan González, lo dijo sin rodeos:

“¿Cómo podemos nosotros invitar a un país cuando están poniendo en la cárcel a personas solo por cantar y pedir comida?”

¿Un nuevo aislamiento?

La retórica oficial de La Habana insiste en el derecho a participar en igualdad de condiciones, pero los hechos parecen demostrar lo contrario: las democracias del continente continúan marcando distancia frente a regímenes como el cubano, el nicaragüense o el venezolano, cuya legitimidad está ampliamente cuestionada.

Pese a sus protestas, Cuba se enfrenta a una realidad ineludible: su exclusión de la Cumbre de Punta Cana confirma la continuidad de una línea política hemisférica que la deja fuera, mientras se consolida -más allá del discurso- su aislamiento regional.