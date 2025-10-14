Así fue la salida al exilio de José Daniel Ferrer desde Santiago de Cuba

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que el opositor cubano José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), aborda el vuelo de American Airlines que lo llevó al exilio desde el aeropuerto Antonio Maceo de Santiago de Cuba.

Las imágenes, difundidas en plataformas como Facebook y X, muestran a Ferrer acompañado por funcionarios, presuntos agentes de la Seguridad del Estado y trabajadores del aeropuerto, bajo estrictas medidas de seguridad.

En el material, grabado desde una zona aledaña a la pista, se observa el embarque del opositor y parte de la tripulación mientras agentes del aeropuerto vigilan la escena.

El video, según coinciden varios usuarios, habría sido filtrado por la Seguridad del Estado, con la intención de mostrar que Ferrer “no salió esposado ni sometido”, en un intento de blanquear el destierro del líder opositor.

Sin embargo, la realidad es que el régimen lo expulsó del país tras más de cuatro años de prisión y torturas, en un proceso que sus familiares calificaron de “exilio forzado”.

El comunicador Yosmany Mayeta Labrada reportó en Facebook un amplio despliegue policial en Santiago de Cuba, desde la rotonda de acceso al aeropuerto hasta la propia terminal aérea.

“Están pidiendo carnet de identidad y pasaporte a todos los que intentan acercarse. Solo dejan pasar a los vecinos que demuestran residencia en la zona”, escribió en sus redes, aludiendo a la tensión que rodeó la salida de Ferrer y su familia.

Acorde a otro video compartido por Mayeta Labrada, un microbús de la Seguridad del Estado, identificado en otro video con matrícula P 245 145, habría trasladado a la familia del opositor desde su residencia en el barrio santiaguero de Altamira hasta el aeropuerto.

Vecinos confirmaron que viajaron su esposa y sus hijos menores, acompañados por personal consular estadounidense.

Durante la conferencia ofrecida tras su llegada a Miami, Ferrer relató que no vio a su familia hasta el momento de subir al avión y que temió que lo embarcaran sin ellos. Su esposa describió como “eternas” las horas de espera en el aeropuerto de Santiago de Cuba, entre demoras y tensiones, hasta que finalmente pudieron reunirse en la escalerilla del avión.

Ferrer añadió que los oficiales que lo escoltaron desde la prisión hasta el aeropuerto se mostraron “sorprendentemente amables”, los mismos —dijo con ironía— que durante años lo golpearon y torturaron. “Llegué a bromear con ellos, diciéndoles que los iba a nombrar ministros del Interior, porque parecían otros”, contó.

Aunque el régimen afirma que Ferrer “aceptó voluntariamente” salir del país, diversas fuentes aseguran que no se le permitirá regresar. La operación cerró uno de los capítulos más duros de la represión política en Cuba y marcó el inicio de una nueva etapa de lucha desde el exilio para el líder de la UNPACU.