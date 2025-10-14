El reguetonero cubano Johayron se encuentra viviendo uno de los momentos más especiales de su vida personal. Este fin de semana, el artista reveló que está esperando su primer hijo junto a su pareja, Dane Batista.
La noticia fue compartida a través de su cuenta de Instagram con un video del esperado gender reveal, donde una explosión de humo azul confirmó que será un niño. El momento estuvo acompañado de fuegos artificiales, emoción y un abrazo cargado de ternura entre la pareja.
“Porque no me conformo de ti con tan solo un poco... ¡El día más feliz de nuestras vidas!”, escribió Johayron junto a la publicación que, en pocas horas, se llenó de miles de reacciones y felicitaciones por parte de fanáticos y colegas del género urbano.
El anuncio llega pocos días después de que el cantante celebrara el cumpleaños de Dane con varias publicaciones románticas en sus historias de Instagram, donde le dedicó un mensaje que conmovió a muchos de sus seguidores:
“Hoy le canto a la más bella, a la que me inspira y cada sueño se cumple a su lado. Feliz cumpleaños, mi amor”, expresó en una de las imágenes.
La pareja ha mantenido una relación muy visible en redes sociales, donde comparten momentos cotidianos, muestras de cariño y complicidad, generando una conexión muy cercana con su público. Dane, además de tener presencia en Instagram, ha sido fuente constante de inspiración para Johayron, quien no duda en mostrar su lado más personal fuera de los escenarios.
Con este nuevo capítulo en su vida, Johayron no solo sigue consolidando su carrera como uno de los exponentes del reguetón cubano más populares del momento, sino también como futuro padre, un rol que muchos de sus seguidores ya celebran con entusiasmo. ¡Muchas felicidades a los futuros papás!
