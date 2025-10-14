El influencer puertorriqueño Isander Pérez no necesita decir demasiado: sus últimos videos en TikTok hablan por él. Todo comenzó con un baile aparentemente inocente, pero lo que vino después encendió los rumores, los comentarios y las carcajadas en redes. Con una joven cubana como coprotagonista y una buena dosis de flow, Isander ha puesto a medio TikTok a repetir la frase del momento: “De ahí no sales.”

El primer video lo muestra bailando reparto al ritmo de “Héroe sin capa” junto a la carismática Dharcha, popular bailarina y creadora de contenido. No hubo gestos románticos ni frases insinuantes, pero la química y la complicidad en cámara no pasaron desapercibidas. Bastó revisar los comentarios para notar que el público ya había sacado sus propias conclusiones.

Frases como “Ahora sí que el congrí mata arepa”, “Te dieron tres de azúcar y dos de café” o “Este ya cayó en la trampa cubana” comenzaron a inundar los comentarios, mezclando humor caribeño, picardía y orgullo nacional.

Pero la historia no se detuvo ahí. Días después, Isander subió un segundo video, esta vez solo, con gafas oscuras y una frase sobreimpresa que decía: “La he visto solamente dos veces y ya me tiene jodido.” La banderita cubana seguía ahí, como pista visual. Y con eso, los seguidores comenzaron a sospechar que podría no ser una casualidad el video bailando reparto...

El tercer video terminó por completar la narrativa. El boricua lanzó otra frase viral: “Me dijeron: el día que te toque una cubana, no vas a querer salir de ahí.” Música urbana de fondo, mirada intensa a cámara y, nuevamente, la bandera cubana como guiño simbólico. ¿Quién será la joven cubana que ha conquistado al popular influencer?

El contexto solo añade sazón. Isander viene de relaciones mediáticas con la modelo venezolana Isabella Ladera, madre de su hija Mía, y más recientemente con Astrid Cuevas, ex de Anuel AA.

Por ahora, Isander no ha dado más pistas ni detalles. Tampoco nombres, declaraciones ni confirmaciones. Solo ha dejado que hablen los videos, la música, las banderas… y el sazón. ¿Es amor, estrategia o pura química viral? Nadie lo sabe. Lo único claro es que, mientras él sigue bailando, TikTok no deja de enredarse con él a la espera de saber que pasa con la misteriosa cubana.

