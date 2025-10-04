Cuba enfrenta una crisis de “arbovirosis combinadas” que el régimen no reconoce

Vídeos relacionados:

Cuba atraviesa una de las crisis epidemiológicas más complejas de los últimos años: la cocirculación simultánea de tres virus transmitidos por mosquitos —dengue, chikungunya y Oropouche—, un fenómeno que los especialistas internacionales denominan “arbovirosis combinadas”.

Sin embargo, el ministerio de Salud Pública (MINSAP) no lo reconoce oficialmente ni ha modificado sus protocolos de vigilancia y atención para reflejar esa nueva realidad.

Desde julio, la provincia de Matanzas se ha convertido en el epicentro de una ola sostenida de contagios que ya alcanza varias provincias del occidente y el centro del país.

Aunque las autoridades reconocen la “transmisión activa de dengue” en siete provincias, evitan referirse a la coexistencia de otros virus, pese a los reportes médicos y comunitarios que describen síntomas atípicos y cuadros febriles prolongados.

El propio doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología, ha admitido públicamente la detección de casos de chikungunya y sospechas del virus Oropouche en algunas zonas de Matanzas.

Pero el discurso oficial sigue tratando cada brote de forma aislada, lo que dificulta comprender la magnitud del problema y limita la respuesta sanitaria en el terreno.

Tres virus, un mismo vector

El dengue, el chikungunya y el Oropouche son arbovirus —virus transmitidos por artrópodos como los mosquitos Aedes aegypti y Culicoides paraensis— que comparten manifestaciones clínicas: fiebre, dolor muscular, cefalea intensa, erupciones cutáneas y debilidad general.

Esa similitud hace que los médicos no puedan diferenciarlos sin pruebas específicas, lo que en Cuba es prácticamente imposible por la falta de reactivos y equipamiento básico en los laboratorios provinciales.

En hospitales de Cárdenas y Colón, médicos han denunciado que no se realizan leucogramas ni conteos de plaquetas, esenciales para detectar signos tempranos de dengue grave, un extremo que las autoridades han intentado desmentir.

“Estamos atendiendo a pacientes con fiebre alta sin poder confirmar si es dengue, chikungunya o algo más”, declaró a CiberCuba un profesional bajo condición de anonimato. “Sin diagnóstico, tratamos a ciegas.”

Esa carencia se agrava con la escasez de medicamentos esenciales, desde analgésicos e hidratantes intravenosos hasta los antihistamínicos básicos.

A ello se suma la parálisis intermitente de las brigadas de fumigación, que dependen del suministro de combustible, insecticidas y personal voluntario, todos recursos que el régimen ha admitido tener en “niveles críticos”.

Una epidemia dentro de otra: Las arbovirosis combinadas

Aunque el término “arbovirosis combinadas” no figura en el lenguaje oficial cubano, su existencia está ampliamente documentada en la literatura científica internacional. Se utiliza para describir contextos en los que varios virus transmitidos por mosquitos circulan al mismo tiempo en una población o infectan simultáneamente a una misma persona.

Una revisión global publicada en ScienceDirect —“Global prevalence of dengue and chikungunya coinfection” confirma numerosos casos clínicos de coinfección dengue-chikungunya, y advierte que su incidencia real está subestimada debido a la falta de diagnóstico diferencial en los países con menos recursos.

Otro estudio de PLOS Biology (“Arbovirus coinfection and co-transmission: A neglected public health challenge”) alerta que las cocirculaciones de virus transmitidos por Aedes aegypti constituyen un reto sanitario ignorado, capaz de alterar la dinámica de los brotes y los desenlaces clínicos.

Investigaciones realizadas en la frontera entre Colombia y Venezuela demostraron la presencia simultánea de dengue, chikungunya y Zika en pacientes con fiebre aguda (BMC Infectious Diseases), y trabajos en Brasil confirmaron la coexistencia de múltiples arbovirus en un mismo barrio (Parasites & Vectors).

En laboratorio, se ha comprobado que estos virus interactúan entre sí: pueden potenciarse o inhibirse mutuamente según el orden en que ocurran las infecciones.

Un estudio de Frontiers in Cellular and Infection Microbiology mostró que la infección previa por chikungunya puede suprimir parcialmente la replicación del dengue en células humanas, pero el efecto contrario —dengue antes que chikungunya— puede intensificar los síntomas.

Efectos clínicos y desafíos médicos

Desde el punto de vista clínico, las arbovirosis combinadas aumentan la severidad de los cuadros febriles y complican la respuesta médica. Estudios en Colombia revelaron que hasta un 22 % de los niños hospitalizados con diagnóstico de dengue presentaban también infección por chikungunya (PLOS Neglected Tropical Diseases).

Los pacientes coinfectados pueden desarrollar fiebre persistente, hemorragias, erupciones, dolores articulares incapacitantes y alteraciones en el hígado o el sistema nervioso central.

Los médicos señalan que, sin herramientas de laboratorio, es imposible diferenciar un dengue grave de una coinfección viral compleja, lo que puede conducir a tratamientos inapropiados o tardíos.

En Cuba, esas limitaciones son evidentes. La red hospitalaria no dispone de pruebas moleculares (PCR) para arbovirus, y los centros de investigación que podrían realizarlas —como el Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí”— trabajan con recursos mínimos y sin capacidad para cubrir todo el país.

Un país sin condiciones para responder

Las medidas recomendadas internacionalmente para contener la cocirculación viral no son aplicables en el contexto cubano actual.

La fumigación masiva es intermitente o inexistente en muchas localidades, debido a la falta de insecticidas y combustible. Los programas de control del vector operan con brigadas reducidas y sin supervisión técnica constante.

En los hospitales, la escasez de medicamentos básicos como paracetamol, sales de rehidratación oral o soluciones intravenosas limita el manejo adecuado de pacientes febriles.

Tampoco existen campañas públicas de educación sanitaria sostenidas, ni sistemas de vigilancia que integren los tres virus.

Mientras tanto, el discurso oficial reduce todo el problema al dengue, ignorando que el Aedes aegypti —presente en todo el país— puede estar transmitiendo más de un virus a la vez. Esa falta de reconocimiento impide la creación de protocolos unificados para diagnóstico, aislamiento y tratamiento, y deja a médicos y pacientes expuestos a una epidemia silenciosa y más peligrosa.

El costo del silencio

Los científicos coinciden en que la cocirculación de arbovirus es un fenómeno biológico y epidemiológico real, y que la negación institucional de su existencia solo agrava sus efectos.

Como concluye la revisión de PLOS Biology, “la falta de vigilancia multipatógeno puede impedir la detección temprana de coinfecciones y retrasar la respuesta de salud pública”.

En Cuba, donde la información se centraliza y los reportes sanitarios se publican con retraso, esa advertencia cobra un significado mayor. Cada semana sin diagnóstico ni fumigación efectiva es tiempo ganado por el mosquito y perdido por la salud pública.

Reconocer la existencia de una crisis de arbovirosis combinadas no es solo una cuestión semántica: es el primer paso para enfrentar una realidad que ya afecta a miles de cubanos.

Y mientras el país siga abordando el dengue como un problema aislado, el virus —y sus acompañantes— seguirán expandiéndose, invisibles y combinados, por todo el archipiélago.