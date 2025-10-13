Primeras declaraciones de Maduro tras la concesión del Nobel a María Corina Machado

Vídeos relacionados:
El dictador venezolano Nicolás Maduro rompió finalmente su silencio tras el Premio Nobel de la Paz concedido a la opositora María Corina Machado.
“Noventa por ciento de toda la población repudia a la bruja demoníaca de la Sayona”, dijo Maduro este domingo, sin aludir directamente a Machado, en un acto por el Día de la Resistencia Indígena.
“Nosotros queremos paz y paz vamos a tener, pero paz con libertad, con soberanía, independencia e igualdad. No la paz de las ruinas de Gaza ni la paz de la muerte”, agregó Maduro, tras citar una encuesta de Hinterlaces, afiliada al chavismo.
“Aquí no queremos ser esclavos de los gringos”, reiteró en su línea habitual.
María Corina Machado fue galardonada hace una semana con Premio Nobel de la Paz por su “incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, según el comunicado oficial del Comité Nobel, emitido desde Oslo.
El presidente del Comité, Jørgen Watne Frydnes, la describió como “una valiente y comprometida defensora de la paz”, y aseguró que Machado “mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad”.
La líder opositora reaccionó con emoción al recibir la llamada del Comité: “Oh Dios mío… No tengo palabras. Es un honor y sé que es una muy buena noticia para el pueblo de Venezuela”.
En sus redes sociales, Machado dedicó el premio a los venezolanos y reafirmó su compromiso por la libertad: “Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad”.
También agradeció el respaldo internacional: “Hoy más que nunca contamos con el Presidente Trump, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo”.
Con este galardón, Machado se convierte en la primera venezolana en recibir el Premio Nobel de la Paz, posicionándose como una de las figuras más influyentes de América Latina en la actualidad.
Su trayectoria como líder del movimiento democrático en Venezuela ha sido clave para unificar a la oposición frente al régimen chavista y promover elecciones libres y una transición pacífica en el país sudamericano.
Las reacciones al galardón se han dividido entre la euforia de miles de venezolanos y luchadores por la democracia, y la descalificación del chavismo y sus aliados, entre ellos el régimen cubano.
Preguntas frecuentes sobre el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado
¿Por qué María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025?
María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia". El Comité Nobel destacó su valentía y compromiso como defensora de la paz y su papel en mantener viva la llama de la democracia en medio de la represión y la oscuridad en Venezuela.
¿Qué dijo Nicolás Maduro sobre el Premio Nobel a María Corina Machado?
Nicolás Maduro, sin mencionar directamente a María Corina Machado, calificó a la opositora como una "bruja demoníaca" y reiteró su deseo de mantener una paz con libertad, soberanía e independencia, distinto a lo que denominó como la "paz de las ruinas". Maduro criticó el reconocimiento a Machado, alineándose con la postura del régimen chavista de descalificar a la oposición.
¿Cómo reaccionó María Corina Machado al recibir la noticia del Nobel de la Paz?
María Corina Machado reaccionó con sorpresa y emoción al enterarse de que había recibido el Premio Nobel de la Paz. En una llamada con el Instituto Nobel noruego, expresó su incredulidad y gratitud, dedicando el premio al pueblo venezolano. En sus declaraciones, Machado destacó que el reconocimiento es un impulso para continuar la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela.
¿Cuál ha sido la reacción internacional al Premio Nobel de la Paz de María Corina Machado?
La entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado ha generado reacciones divididas a nivel internacional. Mientras que diversos líderes y figuras políticas han celebrado el galardón como un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela, regímenes afines al chavismo, como el de Cuba, han criticado la decisión del Comité Nobel. En Estados Unidos, la administración de Donald Trump tuvo reacciones mixtas, con algunos apoyando a Machado y otros cuestionando el premio.
