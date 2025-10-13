Primeras declaraciones de Maduro tras la concesión del Nobel a María Corina Machado

Vídeos relacionados:

El dictador venezolano Nicolás Maduro rompió finalmente su silencio tras el Premio Nobel de la Paz concedido a la opositora María Corina Machado.

“Noventa por ciento de toda la población repudia a la bruja demoníaca de la Sayona”, dijo Maduro este domingo, sin aludir directamente a Machado, en un acto por el Día de la Resistencia Indígena.

“Nosotros queremos paz y paz vamos a tener, pero paz con libertad, con soberanía, independencia e igualdad. No la paz de las ruinas de Gaza ni la paz de la muerte”, agregó Maduro, tras citar una encuesta de Hinterlaces, afiliada al chavismo.

“Aquí no queremos ser esclavos de los gringos”, reiteró en su línea habitual.

María Corina Machado fue galardonada hace una semana con Premio Nobel de la Paz por su “incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, según el comunicado oficial del Comité Nobel, emitido desde Oslo.

El presidente del Comité, Jørgen Watne Frydnes, la describió como “una valiente y comprometida defensora de la paz”, y aseguró que Machado “mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad”.

La líder opositora reaccionó con emoción al recibir la llamada del Comité: “Oh Dios mío… No tengo palabras. Es un honor y sé que es una muy buena noticia para el pueblo de Venezuela”.

En sus redes sociales, Machado dedicó el premio a los venezolanos y reafirmó su compromiso por la libertad: “Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad”.

También agradeció el respaldo internacional: “Hoy más que nunca contamos con el Presidente Trump, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo”.

Con este galardón, Machado se convierte en la primera venezolana en recibir el Premio Nobel de la Paz, posicionándose como una de las figuras más influyentes de América Latina en la actualidad.

Su trayectoria como líder del movimiento democrático en Venezuela ha sido clave para unificar a la oposición frente al régimen chavista y promover elecciones libres y una transición pacífica en el país sudamericano.

Las reacciones al galardón se han dividido entre la euforia de miles de venezolanos y luchadores por la democracia, y la descalificación del chavismo y sus aliados, entre ellos el régimen cubano.

