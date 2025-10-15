Raúl Torres acusa de “ingrato” a joven trovador cubano que emigró

Vídeos relacionados:

El cantautor oficialista Raúl Torres publicó en su perfil de Facebook un extenso mensaje dirigido a un joven trovador cubano emigrado, al que calificó de “ingrato” y cuestionó por llamar “dictadura” al régimen de La Habana.

Torres reveló que el músico, a quien no identificó por su nombre, le había enviado un mensaje privado en el que le confesaba que “de las cosas más difíciles en esta vida es ser coherente” y que en Cuba, “hablando políticamente”, no siempre lo había sido. El joven decía que no quería repetir ese error y que, a partir de ese momento, procuraría “decir la verdad de modo libre siempre que pueda argumentarla correctamente”.

En el mismo texto, el trovador emigrado explicaba que admiraba la obra de Silvio Rodríguez pero no al hombre: “Silvio es un gran compositor, pero no es dios, Raúl, y su actitud podría hacerle un bien descomunal a Cuba, pero le hace un mal descomunal”. Añadía además que no comulgaba “ni con socialismo ni con comunismo” y que esperaba que “la dictadura en Cuba, la que me separa de mi mamá, la que tiene al país de rodillas, caiga”.

Raúl Torres respondió desde Canadá con una larga reflexión en defensa del régimen cubano. “La coherencia no es solo ser fiel a lo que uno siente hoy, sino también a lo que ha vivido y a quienes lo hicieron posible”, escribió el cantautor. “La Revolución que hoy llamas ‘dictadura’ fue la misma que, hace décadas, abrió las escuelas y universidades a los hijos de los pobres, a los negros que el capitalismo neocolonial había condenado a la ignorancia”.

En su mensaje, Torres insistió en que los logros de la Revolución no pueden ser borrados ni reducidos a la etiqueta de dictadura. “Esos no son logros de una dictadura, sino de una profunda justicia social conquistada”, afirmó, justificando el modelo cubano por “la hostilidad permanente de un imperio que no tolera la autodeterminación de los pueblos”. A su juicio, “el modelo se definió no por un capricho dogmático, sino como un acto de supervivencia ante un bloqueo asfixiante que dura ya seis décadas”.

El trovador defendió también a Silvio Rodríguez, al señalar que “Silvio no es un ente abstracto; es hijo de esta Revolución que forjó su canción y le dio un lugar desde donde hablarle al mundo”. En esa línea, advirtió al joven que no debía construir su exilio “a base de ser espejo de posiciones de lo mismo que dicen todos cuando se van”, y le pidió: “Solo te pido que seas coherente y no seas ingrato desde esa misma posición que hoy tienes”.

Torres remató su publicación con un tono afectuoso y paternalista: “Siempre te he considerado un hermano y quien te insulte en el orden personal delante de mí no le irá muy bien, porque te defenderé en el acto”. Aseguró que regresaría pronto a Cuba y que, a pesar de las carencias, no soporta estar mucho tiempo fuera de su “terruño”.

Un vocero de la “continuidad”

Raúl Torres, autor de canciones propagandísticas como Cabalgando con Fidel y El regreso del amigo (dedicada a Hugo Chávez), se ha consolidado como una de las voces más fieles del oficialismo cultural cubano.

En agosto pasado, el músico lanzó una nueva canción dedicada a Fidel Castro en el 99 aniversario del nacimiento del dictador, donde canta: “Fidelidad por siempre nos quedará, qué falta nos haces, papá”.

En septiembre, defendió públicamente la supuesta existencia de libertad de expresión en Cuba, afirmando que “a mí me critican sin compasión” y que en la isla se exponen obras de artistas opositores.

Y a inicios de octubre, propuso instaurar un “socialismo de mercado” que combine economía privada con control estatal para “evitar que el pueblo se bote a la calle”.

Su más reciente mensaje en Facebook refuerza la narrativa oficial que presenta al régimen cubano como moralmente superior, pese a la profunda crisis económica y política que atraviesa la isla.

