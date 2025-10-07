Raúl Torres pide un "socialismo de mercado" en Cuba: "No podemos esperar a que el pueblo se bote a la calle"

Vídeos relacionados:

El cantautor Raúl Torres, afín al Gobierno cubano, propuso instaurar un “socialismo de mercado” —“economía de mercado con principios socialistas”— y advirtió que “no podemos esperar a que el pueblo se bote a la calle”.

Este martes, en un texto donde reclama cambios económicos controlados para descomprimir el malestar social sin alterar el poder político, dijo: “La Revolución no es para inmolarnos, sino para perpetuarnos en el poder popular”.

Torres plantea una apertura económica gradual: permitir iniciativas privadas en sectores no estratégicos, impulsar cooperativas con apoyo crediticio y combinar planificación central con mecanismos de mercado regulado para bienes de consumo.

A la vez, subraya que el Estado debe conservar el control de recursos naturales, energía, comunicaciones y otros ámbitos “de alta sensibilidad”.

No obstante, y a tenor con los postulados del régimen, exige “vigilancia revolucionaria” frente a “desviaciones”: propone denunciar y neutralizar ideológicamente a los dueños de negocios que aspiren a poder político.

Insta a fortalecer el control a través de los CDR y organizaciones de masas para detectar “acumulación capitalista”; y mantener una tributación progresiva para financiar salud y educación públicas.

Reitera que la empresa estatal socialista debe seguir como eje rector y que la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción es “irreductible e innegociable”.

Torres atribuye las carencias a la combinación de bloqueo estadounidense y fallas internas; cita el estallido de Chile en 2019 como advertencia de lo que ocurre cuando no se anticipan demandas sociales.

De ahí su urgencia: “no podemos esperar a que el pueblo se bote a la calle”; hay que “tomar la iniciativa” para “permitir al pueblo respirar aliviado sin renunciar a las conquistas” del sistema.

"Fidel, en su legado eterno, nos enseñó que la Revolución es un proceso dinámico que requiere audacia táctica sin perder la brújula estratégica", escribió.

Una propuesta complaciente

Aunque convoca a usar el mercado para “dar respiro”, su marco insiste en blindar el poder y disciplinar al sector privado: abre con una mano (permitiendo emprendimientos) y cierra con la otra (pidiendo neutralizar a empresarios con ambiciones políticas y mantener órganos de control sobre la nueva economía).

El propio texto sintetiza ese límite: perpetuarse en el poder mientras se habilitan “válvulas” económicas.

La propuesta, firmada por el partidario del régimen, asume el riesgo de estallido y convierte el “socialismo de mercado” en terapia de choque administrada: más margen para producir y vender, sin pluralismo político ni redistribución del poder.

En términos prácticos, la apertura llegaría condicionada por filtros ideológicos y por la preeminencia estatal en sectores clave.

Torres pide “actualizar” la economía con herramientas de mercado para evitar protestas, pero lo hace desde un guion de continuidad que prioriza control político, empresa estatal y vigilancia sobre el sector privado; una apuesta que expone la hipocresía de invocar el mercado mientras se blinda la estructura de poder.

