¡Luces en el cielo! Cohete de SpaceX sorprende en La Habana

Una espectacular luz blanca surcó el cielo de Cuba la noche del lunes, dejando a personas sorprendidas y comentando sobre ello en redes. Desde barrios de La Habana hasta provincias del occidente del país, numerosos cubanos grabaron el fenómeno y lo compartieron en redes sociales.

El meteorólogo Frank Fernández Castañeda explicó que se trató del undécimo vuelo de prueba de la nave Starship, el megacohete de la empresa estadounidense SpaceX, propiedad de Elon Musk, lanzado desde la base de Boca Chica, en Texas. Según detalló, la nave —la más grande y poderosa jamás construida por el hombre— fue visible desde buena parte del territorio nacional, aunque en algunas zonas la nubosidad dificultó su observación.

El perfil ciudadano NiO reportando un crimen calificó el espectáculo como “una noche mágica” que unió a muchos cubanos bajo el mismo cielo. Desde calles y azoteas, decenas de personas salieron a mirar el resplandor plateado que parecía sacado de una escena de ciencia ficción.

La activista Yamilka Lafita (Lara Crofs), por su parte, compartió un video preguntando si alguien sabía qué era la luz. Algunos respondieron que podría tratarse de un lanzamiento de SpaceX.

Otros, como el actor y escritor Jorge Bacallao Guerra, reaccionaron con humor. “Vi una luz rara en el cielo y le pedí un deseo, un carrito sencillo, un VW escarabajo o un Ladita bueno de chapistería, para no abusar. Se lo cuento a un socio y me dice: 'pues te jodiste, no cuentes con el deseo porque no era una estrella fugaz, era un cohete de los de Elon Musk'. Ah caramba, si yo llego a saber eso hubiera pedido un Tesla”.

De acuerdo con reportajes de medios internacionales como El País, el vuelo de Starship tuvo una duración de poco más de una hora y formó parte de una prueba técnica para validar el envío masivo de satélites al espacio. El propulsor Super Heavy, con 24 motores Raptor reutilizables, impulsó la nave hasta más de 26.000 kilómetros por hora antes de amerizar con éxito en el golfo de México.

El lanzamiento no tenía carácter comercial, pero era clave para comprobar la fiabilidad del sistema de reutilización de componentes y el reencendido de motores en microgravedad. SpaceX busca con ello abaratar los costos de futuras misiones a la Luna y Marte, y aumentar la capacidad de transporte de satélites Starlink —hasta 60 por vuelo—, multiplicando por veinte el rendimiento actual del Falcon 9.

En los últimos años, Cuba ha sido testigo en varias ocasiones de estos fenómenos luminosos, visibles gracias a su proximidad con las bases de lanzamiento en Florida y Texas. En febrero de 2025, una inusual luz en el cielo del oriente del país volvió a causar asombro entre los residentes, mientras que en mayo de 2024 y febrero de 2023 otros lanzamientos de SpaceX también fueron visibles desde diferentes puntos de la isla, generando sorpresa y curiosidad entre la población.

Esta vez, el resplandor de la Starship volvió a cruzar el cielo habanero, recordando que la exploración espacial no solo pertenece a los ingenieros y astronautas, sino también a quienes, desde sus azoteas en Cuba, levantan la vista y sueñan un poco más alto.

