Luces en el cielo por cohete de SpaceX sorprende a residentes en Florida y también en Cuba

El lanzamiento este viernes desde Cabo Cañaveral de un cohete Space-X Falcon 9 con 23 satélites Starlink a bordo fue visible desde diferentes ciudades de Florida y también desde algunas zonas de territorio cubano, especialmente en oriente del país.

"Elon jugando con su juguete otra vez", sentenciaba jocoso el popular perfil de Instagram Only in Dade junto a un video acompañado de la icónica banda sonora de la serie de ciencia ficción de The X-Files.

El fenómeno fue visible desde Hialeah, Miami y otros muchas ciudades del estado.

“Usuarios de redes sociales reportaron ayer la observación de una estela de luz en varias localidades del oriente cubano en horario de la noche”, describió por su parte en redes sociales la revista cubana Juventud Técnica.

Captura de Facebook/Pronóstico del tiempo en Gibara, Holguín

La publicación -que acompañó la noticia de impactantes fotos tomadas desde Gibara- precisó que lo que se observó en Cuba fue la segunda etapa del proceso.

Captura de Facebook/Juventud Técnica

La primera etapa del Falcon 9 regresó a la Tierra unos 8,5 minutos después del despegue, como estaba previsto, aterrizando en la nave no tripulada de SpaceX A Shortfall of Gravitas, que estaba estacionada en el Océano Atlántico.

Fue el lanzamiento y aterrizaje número 21 de este propulsor en particular, según la descripción de la misión de SpaceX.

Aunque ya han sido varias las veces en que el fenómeno ha sido visible para residentes en Florida y Cuba desde 2018, siempre sorprende.

Es una realidad que la gran cercanía geográfica de Cuba y Florida favorece que compartan no solo temidos huracanes sino también fenómenos más agradables y vistosos como la estela del SpaceX o la insólita aurora boreal de la pasada semana.

Desde que obtuvo la licencia original para operar la red Starlink de primera generación, SpaceX ha lanzado miles de satélites desde 2018 y proporciona internet de alta velocidad a más de un millón de lugares en todo el mundo, según la compañía fundada por el magnate Elon Musk.

Según el medio Space.com, la compañía tiene permiso para lanzar 12,000 satélites, pero ha solicitado la aprobación de un regulador internacional para lanzar hasta 30,000 más.

La compañía explica que mientras la mayoría de los servicios de internet provienen de satélites que orbitan a unos 35,000 kilómetros, el enjambre de Starlink está mucho más cerca de la Tierra, a unos 550 kilómetros, lo que le permite reducir el tiempo que lleva a los datos ir de ida y vuelta entre el usuario y el satélite.