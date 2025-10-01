Trump vuelve a arremeter contra Putin y su régimen: "¿Eres un tigre de papel?"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inflamó nuevamente su oratoria con un discurso pronunciado ante cientos de generales y almirantes en Quantico, Virginia, donde volvió a calificar a Vladimir Putin de “tigre de papel” y expresó su profunda frustración por la prolongación de la guerra en Ucrania.

“De cinco a siete mil soldados mueren a la semana. Piensen en eso. No obstante, creo que lograremos resolverlo. Pero eso ha resultado ser el más difícil. Estoy muy decepcionado del presidente Putin”, declaró Trump, quien aseguró haber advertido al líder ruso que el conflicto “lo hacía lucir débil”.

El republicano añadió que había pensado que Putin sería capaz de alcanzar una victoria fulminante: “Pensé… pensé que él resolvería esto. Debería haber terminado ese trabajo en una semana. Y le dije, ya sabes, tú… no estás quedando bien. Llevas cuatro años librando una guerra que debería haber durado una semana. ¿Eres un tigre de papel?”.

El discurso, de más de 70 minutos, fue recibido con frialdad por los altos mandos militares, que se limitaron a escuchar en silencio, siguiendo las indicaciones del Pentágono de mantener la neutralidad política. Solo al final hubo un aplauso discreto.

Ucrania y el cambio de tono de Trump

Las palabras del presidente llegan en medio de un giro diplomático. La semana pasada, durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Trump expresó un respaldo explícito a Zelenski, asegurando que con el apoyo de Europa y la OTAN, Ucrania puede “recuperar su país en su forma original e incluso ir más allá”.

“Él es un hombre valiente y está luchando con todas sus fuerzas. Ucrania tiene un gran espíritu”, afirmó entonces. Zelenski respondió agradeciendo públicamente el cambio de postura y subrayó que “no se pueden intercambiar territorios” frente a una invasión.

Trump justificó su apoyo en el desgaste militar y económico de Rusia, a la que describió como una potencia “sin rumbo” tras tres años y medio de guerra. También recalcó que, con paciencia y ayuda militar y financiera, Kiev puede inclinar la balanza.

La reacción del Kremlin

Las declaraciones no tardaron en provocar la respuesta de Moscú. El portavoz presidencial, Dmitri Peskov, rechazó la metáfora empleada por Trump: “Rusia no es un tigre, es un oso. Y no existen osos de papel”.

Según Peskov, las operaciones militares avanzan de manera “cuidadosa” para minimizar las bajas, y acusó a Trump de desconocer la “realidad del frente”, donde —aseguró— las tropas rusas siguen ganando terreno. También advirtió que el tiempo juega en contra de quienes se niegan a negociar con Moscú.

El pulso retórico entre Washington y el Kremlin refleja la tensión creciente en torno a Ucrania, mientras la UE celebró el respaldo de Trump como una señal de unidad occidental.