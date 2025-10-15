El antes y el después de Kenny Robert que dejó a todo Instagram sin palabras

El influencer cubano Kenny Robert volvió a revolucionar las redes sociales con un video que ha dejado a más de uno con la boca abierta. En el clip, compartido en su cuenta de Instagram, el joven muestra un impresionante antes y después de su transformación física y personal.
En la primera parte del video, Kenny aparece en su etapa en Cuba, con un look más sencillo y despreocupado, sin rastro alguno del cuerpazo y buen físico que actualmente arranca suspiros en redes.
En contraste, las imágenes que siguen, ya establecido en Estados Unidos, lo muestran con un cambio radical: cabello rubio platinado, cuerpo tonificado y un estilo mucho más moderno y sofisticado.
El contraste entre ambas etapas de su vida desató una ola de comentarios en redes. Muchos seguidores elogiaron su disciplina y evolución, mientras otros destacaron la historia de superación que refleja su transformación.
“Oye pero qué cambiooooo omg”; “Qué lástima que seas gay pero igual te amo Kenny, bendiciones miles”; “Ricoteeeee papi tú vas hacer mi próximo marido”; “La primera foto estabas como fideos para sopa”; “La primera foto está matá se nota que vivíamos en Cuba”; “El aire te llevaba, te cambió la vida salir de esta prisión, saludos desde Las Tunas”; “No fuiste tormenta, fuiste un gargajo, pero ahora eres el verdadero huracán”, comentaron algunos internautas.
Kenny Robert, que ha ganado popularidad por su carisma y presencia en plataformas digitales, no solo ha cambiado físicamente, sino también en actitud y estilo de vida, pero sin lugar a dudas su explosivo personaje de Jessica es el que se ha robado el show en redes.
Preguntas Frecuentes sobre Kenny Robert y su Impacto en Redes Sociales
¿Cómo ha sido la transformación de Kenny Robert desde su etapa en Cuba hasta su vida en Estados Unidos?
Kenny Robert ha pasado por una transformación física y personal significativa, pasando de un estilo más sencillo en Cuba a uno moderno y sofisticado en Estados Unidos, lo que ha captado la atención de sus seguidores en Instagram.
¿Qué impacto tiene el personaje de Jessica en la carrera de Kenny Robert?
Jessica, el alter ego de Kenny Robert, se ha robado el show en redes gracias a su humor y su capacidad para abordar temas candentes con picardía, lo que ha reforzado su popularidad y ha generado numerosas interacciones y comentarios entre sus seguidores.
¿Cómo reacciona Kenny Robert a las críticas y solicitudes de sus seguidores?
Kenny Robert responde a las críticas con humor y un estilo frontal, asegurando que solo le importa la opinión de su madre y sus seguidores fieles, y mostrando desinterés por amistades efímeras, manteniendo su autenticidad.
¿Cuál es la relación de Kenny Robert con otros influencers y figuras públicas?
Kenny Robert mantiene interacciones dinámicas y a veces polémicas con otras figuras públicas, como Hallel Génesis y Rachel Arderi, con quienes ha tenido encontronazos virtuales. A menudo usa el humor y su personaje Jessica para comentar sobre situaciones del mundo del entretenimiento.
