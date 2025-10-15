El antes y el después de Kenny Robert que dejó a todo Instagram sin palabras

El influencer cubano Kenny Robert volvió a revolucionar las redes sociales con un video que ha dejado a más de uno con la boca abierta. En el clip, compartido en su cuenta de Instagram, el joven muestra un impresionante antes y después de su transformación física y personal.

En la primera parte del video, Kenny aparece en su etapa en Cuba, con un look más sencillo y despreocupado, sin rastro alguno del cuerpazo y buen físico que actualmente arranca suspiros en redes.

En contraste, las imágenes que siguen, ya establecido en Estados Unidos, lo muestran con un cambio radical: cabello rubio platinado, cuerpo tonificado y un estilo mucho más moderno y sofisticado.

El contraste entre ambas etapas de su vida desató una ola de comentarios en redes. Muchos seguidores elogiaron su disciplina y evolución, mientras otros destacaron la historia de superación que refleja su transformación.

“Oye pero qué cambiooooo omg”; “Qué lástima que seas gay pero igual te amo Kenny, bendiciones miles”; “Ricoteeeee papi tú vas hacer mi próximo marido”; “La primera foto estabas como fideos para sopa”; “La primera foto está matá se nota que vivíamos en Cuba”; “El aire te llevaba, te cambió la vida salir de esta prisión, saludos desde Las Tunas”; “No fuiste tormenta, fuiste un gargajo, pero ahora eres el verdadero huracán”, comentaron algunos internautas.

Kenny Robert, que ha ganado popularidad por su carisma y presencia en plataformas digitales, no solo ha cambiado físicamente, sino también en actitud y estilo de vida, pero sin lugar a dudas su explosivo personaje de Jessica es el que se ha robado el show en redes.

