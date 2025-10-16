Jefa de prensa de Díaz-Canel reacciona a foto viral de niños durmiendo en jardines de un hotel

Niños durmiendo en los jardines de un hotel en Cuba / Leticia Martínez Hernández

La jefa de prensa de la Presidencia de Cuba, Leticia Martínez Hernández, reaccionó este jueves a la foto viral de varios niños durmiendo en los jardines del hotel Muthu, ubicado en la intersección de 1ra y 70, en el municipio Playa, La Habana, una imagen que ha causado indignación y debate en redes sociales.

La foto de los niños durmiendo en el espacio público, muestra la creciente mendicidad infantil en la capital cubana, en un contexto de profunda crisis económica y aumento de la pobreza extrema.

En una publicación en su perfil de Facebook, Martínez intentó defender la gestión del régimen en materia de protección infantil, pero reconoció que la escena era “inadmisible”.

“Esta Revolución hace mucho por sus niños, a diario y en todos los frentes. Que eso no se olvide nunca, pero situaciones como la de esa foto que circula son inadmisibles. Es responsabilidad del Estado y de las familias, y de todos los que vemos esas cosas, y muchos solo postean. Bien por el diputado que salió a resolver y a responder. Nos toca a todos”, escribió.

Sus declaraciones fueron una reacción al mensaje publicado por el diputado oficialista Carlos Miguel Pérez Reyes, quien también abordó el tema en Facebook tras visitar el lugar donde duermen los menores.

Pérez Reyes, diputado por el municipio Playa, reconoció que el problema es recurrente y que los menores involucrados “no pertenecen” a esa demarcación, sino a otros municipios habaneros.

En su publicación, enumeró los programas sociales del Estado cubano que, según él, atienden a la infancia, desde los círculos infantiles hasta los hogares para niños sin amparo filial, y afirmó que “en Cuba, con muy pocos recursos, se hace mucho por los niños”. Sin embargo, admitió deficiencias estructurales en la atención institucional.

“El Consejo de Atención a Menores del MININT es la instancia responsable de estos casos y existen numerosas denuncias y expedientes, al menos eso me confirmaron vecinos de la zona (...). Denunciar y ‘recoger’ a los menores no resuelve por sí solo la raíz del fenómeno. Corresponde evaluar si Menores cuenta con las capacidades necesarias y cómo articula con Trabajo Social, Salud Pública y los gobiernos locales”, dijo.

El diputado también alertó sobre la “falta de sensibilidad” de algunas autoridades y de la población, que se limitan a tomar fotos o a normalizar la presencia de niños en la calle.

La foto que desató el debate fue publicada por la periodista cubana Yadira Albet, quien compartió un post de la usuaria Mayelín Guevara en Facebook.

Al menos seis niños de entre 8 y 14 años dormían sobre cartones en los jardines del hotel Muthu, después de ser expulsados por la policía de los alrededores del Centro de Negocios cercano.

“Primero andaban por el Centro de Negocios y es cierto que duermen allí ahora y se quedan pidiendo”, relató una vecina, mientras otros testigos confirmaron que los menores “ayudan a turistas” o “piden dinero” en los alrededores del mercado en MLC de 3ra y 70.

Pese a la amplia difusión del caso, ninguna institución estatal se había pronunciado oficialmente hasta las reacciones de Martínez y Pérez Reyes.

La foto volvió a poner en evidencia el colapso del sistema de protección social cubano, mientras el régimen insiste en proyectar una imagen de “logros sociales” que contrasta con la realidad de miles de niños en situación de vulnerabilidad.

Diversas organizaciones independientes han alertado que cada vez más menores viven en las calles, piden limosna o buscan comida, en un contexto de pobreza extrema que afecta al 89% de los hogares cubanos, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y la UNICEF.

La inflación anual, el encarecimiento de los alimentos y el derrumbe del sistema de bienestar estatal han multiplicado estos casos, mientras el gobierno prefiere culpar a las familias o a “factores sociales”, evitando asumir su responsabilidad directa en la crisis.

La jefa de prensa de Díaz-Canel y un diputado intentan presentar el problema como un fallo puntual, pero las imágenes de niños durmiendo en la calle reflejan una Cuba rota, donde la miseria infantil ya no puede ocultarse detrás de consignas oficiales.

