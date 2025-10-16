Trump advierte una “intervención letal” si Hamás continúa sus ataques en Gaza

Vídeos relacionados:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes que ordenará una “intervención letal” si el grupo islamista Hamás reanuda los ataques en la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego acordado entre Israel y la organización palestina.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), el mandatario fue contundente: “Si Hamás continúa matando personas en Gaza, lo cual no era parte del acuerdo, no tendremos más opción que entrar y matarlos. ¡Gracias por su atención a este asunto!”.

La declaración del presidente llega apenas una semana después del anuncio del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, negociado en secreto por su yerno Jared Kushner y el empresario estadounidense Steve Witkoff.

El pacto, revelado por la revista Time, permitió el cese de hostilidades tras meses de conflicto y la liberación de decenas de rehenes.

El Plan Kushner-Witkoff, respaldado por Trump, estableció un alto el fuego inmediato, el retiro parcial de las tropas israelíes de Gaza y la liberación de 20 rehenes israelíes a cambio de la excarcelación de más de 1.900 prisioneros palestinos, incluidos 250 con cadena perpetua.

También contempló el acceso masivo de ayuda humanitaria y la recuperación de los cuerpos de los cautivos fallecidos.

Según fuentes diplomáticas, el acuerdo fue diseñado al margen del Departamento de Estado y se negoció directamente con representantes de Israel, Qatar, Egipto y Turquía.

La Casa Blanca presentó el pacto como un éxito personal del presidente Trump y como prueba de su capacidad para resolver conflictos internacionales con lo que él mismo llama “el arte del trato”.

La segunda fase del acuerdo incluye la creación de un gobierno civil interino en Gaza, la desmilitarización de Hamás y una fuerza internacional de verificación integrada por países árabes moderados. También se prevé un programa de reconstrucción financiado por Estados Unidos, Arabia Saudí, Egipto y Emiratos Árabes Unidos.

Trump aseguró que viajará “muy pronto” a Israel y Egipto para participar en una ceremonia simbólica de firma y supervisar personalmente la implementación del acuerdo. “Hablé un poco fuerte con todos”, bromeó el mandatario durante una conferencia de prensa, refiriéndose a las intensas negociaciones de los últimos días.

El gobierno de Benjamín Netanyahu aprobó el pacto por mayoría en el gabinete, aunque enfrenta fuertes críticas de sectores que consideran que las concesiones a Hamás podrían fortalecer al grupo a largo plazo.

Analistas israelíes señalan que el acuerdo fue posible gracias a la presión directa de Washington y al agotamiento tras meses de ofensiva militar.