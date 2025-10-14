Nuevo incremento del dólar en la venta informal en Cuba: Así se vende hoy

Vídeos relacionados:

Tras una jornada de lunes que transcurrió en calma, el mercado informal de divisas en Cuba experimenta un nuevo cambio: sube el precio del dólar.

Al amanecer de este martes la moneda estadounidense se vende como promedio en 460 CUP, dos pesos más que su valor de la jornada precedente.

Desde el 1 de octubre, en que arribó a 440 CUP, el dólar ha escalado 20 pesos en apenas dos semanas, lo que da cuenta de un fortalecimiento de la moneda estadounidense en las transacciones a pie de calle en la isla.

Cada subida de las divisas se traduce en un nuevo golpe para los salarios y pensiones en moneda nacional, cuyo poder adquisitivo se hunde sin que el gobierno ofrezca soluciones.

El euro, por su parte, retiene los 520 CUP que alcanzó el pasado fin de semana.

En el caso de la MLC, se mantiene en 205 pesos, según revela el parte diario del medio independiente elTOQUE, que desde 2021 documenta el altibajo del valor de las divisas en Cuba.

Tasa de cambio hoy 14/10/2025 - 12:52 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 460 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 520 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 205 CUP.

El poder adquisitivo de los cubanos se hunde cada vez más

El aumento sostenido del dólar y del euro en los últimos meses es un síntoma claro del deterioro económico que vive la isla.

Para la mayoría de los ciudadanos que cobran salarios en moneda nacional, esta situación representa una reducción drástica de su poder adquisitivo.

La subida del dólar y del euro provoca un encarecimiento generalizado de los productos básicos, muchos de los cuales son importados por emprendedores que operan con divisas extranjeras.

Este fenómeno acentúa aún más la brecha entre quienes reciben remesas desde el exterior y quienes dependen exclusivamente de ingresos estatales.

Por lo demás, la falta de una política monetaria clara por parte del régimen cubano, sumada al colapso productivo y la escasez de divisas en manos del Estado, alimenta una espiral de devaluación sin precedentes.

La confianza en el peso cubano como medio de ahorro o intercambio se ha erosionado casi por completo, lo que empuja a muchos ciudadanos a refugiarse en monedas extranjeras como única forma de proteger su poder adquisitivo.

Economistas independientes advierten que, de continuar esta tendencia, el país podría enfrentar una crisis de mayor magnitud. La dolarización de facto que se vive en muchos sectores de la economía, sin respaldo institucional ni garantías, aumenta la vulnerabilidad de los más pobres y genera un ambiente de incertidumbre permanente.

Una economía al borde del colapso

El incremento sostenido del dólar y el euro es más que un indicador financiero: es un reflejo del colapso económico y social que atraviesa Cuba.

Mientras las autoridades mantienen silencio o responsabilizan a “intereses externos” por la situación, los ciudadanos se enfrentan a precios cada vez más altos, salarios insuficientes y una moneda nacional que vale menos cada día.

En este contexto, la emigración masiva, el aumento del trabajo informal y la dependencia de las remesas se han convertido en estrategias de supervivencia para millones de cubanos.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 14 de octubre:

1 USD = 460 CUP.

5 USD = 2,300 CUP.

10 USD = 4,600 CUP.

20 USD = 9,200 CUP.

50 USD = 23,000 CUP.

100 USD = 46,000 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 520 CUP.

5 EUR = 2,600 CUP.

10 EUR = 5,200 CUP.

20 EUR = 10,400 CUP.

50 EUR = 26,000 CUP.

100 EUR = 52,000 CUP.

200 EUR = 104,000 CUP.

500 EUR = 260,000 CUP.

Desde finales de 2024, el Gobierno cubano anunció su intención de introducir en este 2025 un sistema de cambio flotante para intentar cerrar la brecha entre el valor oficial y el informal de las divisas. Sin embargo, a dos meses y medio de acabar el año, el régimen continúa sin pronunciarse sobre el tema.

Economistas independientes advirtieron desde el inicio que cualquier intento de regularizar el sistema cambiario debería partir de una tasa de referencia cercana a la Tasa Representativa del Mercado Informal (TRMI).

Es decir, el Gobierno tendría que reconocer oficialmente precios cuatro veces superiores a los actuales 120 CUP por euro que mantienen los bancos estatales y casas de cambio oficiales (CADECA).