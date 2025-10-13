¿A cuánto se venden el dólar, el euro y la MLC hoy en Cuba?

Tras dos jornadas de intensa actividad en el mercado informal cubano de divisas, este lunes el dólar, el euro y la Moneda Libremente Convertible (MLC) amanecen en calma.

Las tres divisas de referencia en Cuba retienen los valores que alcanzaron la víspera.

El dólar se vende en 458 CUP y el euro en 520.

En el caso de la MLC, se mantiene en 205 pesos, según revela el parte diario del medio independiente elTOQUE, que desde 2021 documenta el altibajo del valor de las divisas en Cuba.

Evolución de la tasa de cambio

En apenas doce días, la moneda estadounidense ha ganado 13 CUP; y el euro, ocho, lo que confirma el deterioro acelerado del peso cubano y la pérdida continua de confianza en la moneda nacional.

Con el dólar casi rozando los 460 CUP y el euro en 520, la situación del mercado informal confirma que el peso cubano atraviesa una de sus etapas más críticas.

Cada subida de las divisas se traduce en un nuevo golpe para los salarios y pensiones en moneda nacional, cuyo poder adquisitivo se hunde sin que el gobierno ofrezca soluciones.

Tasa de cambio hoy 13/10/2025 - 8:58 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 458 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 520 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 205 CUP.

Dólar y euro no dejan de subir: El poder adquisitivo de los cubanos se hunde cada vez más

La subida sostenida de ambas monedas en los últimos meses es un síntoma claro del deterioro económico que vive la isla.

A finales de julio, el dólar se encontraba en torno a los 370 CUP, mientras que el euro rondaba los 430 CUP. El incremento ha sido de más del 20% en apenas dos meses, una tendencia alarmante que impacta directamente en el bolsillo de los cubanos.

Para la mayoría de los ciudadanos que cobran salarios en moneda nacional, esta situación representa una reducción drástica de su poder adquisitivo.

Con un salario medio mensual que apenas sobrepasa los 4,000 CUP, un trabajador cubano necesita casi todo su ingreso solo para comprar 10 dólares o menos en el mercado informal, si logra acceder a ellos.

La subida del dólar y del euro también provoca un encarecimiento generalizado de los productos básicos, muchos de los cuales son importados por emprendedores que operan con divisas extranjeras.

Este fenómeno acentúa aún más la brecha entre quienes reciben remesas desde el exterior y quienes dependen exclusivamente de ingresos estatales.

El peso cubano, cada vez más devaluado

La falta de una política monetaria clara por parte del régimen cubano, sumada al colapso productivo y la escasez de divisas en manos del Estado, alimenta una espiral de devaluación sin precedentes.

La confianza en el peso cubano como medio de ahorro o intercambio se ha erosionado casi por completo, lo que empuja a muchos ciudadanos a refugiarse en monedas extranjeras como única forma de proteger su poder adquisitivo.

Economistas independientes advierten que, de continuar esta tendencia, el país podría enfrentar una crisis de mayor magnitud. La dolarización de facto que se vive en muchos sectores de la economía, sin respaldo institucional ni garantías, aumenta la vulnerabilidad de los más pobres y genera un ambiente de incertidumbre permanente.

Una economía al borde del colapso

El incremento sostenido del dólar y el euro es más que un indicador financiero: es un reflejo del colapso económico y social que atraviesa Cuba.

Mientras las autoridades mantienen silencio o responsabilizan a “intereses externos” por la situación, los ciudadanos se enfrentan a precios cada vez más altos, salarios insuficientes y una moneda nacional que vale menos cada día.

En este contexto, la emigración masiva, el aumento del trabajo informal y la dependencia de las remesas se han convertido en estrategias de supervivencia para millones de cubanos.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 13 de octubre:

1 USD = 458 CUP.

5 USD = 2,290 CUP.

10 USD = 4,580 CUP.

20 USD = 9,160 CUP.

50 USD = 22,900 CUP.

100 USD = 45,800 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 520 CUP.

5 EUR = 2,600 CUP.

10 EUR = 5,200 CUP.

20 EUR = 10,400 CUP.

50 EUR = 26,000 CUP.

100 EUR = 52,000 CUP.

200 EUR = 104,000 CUP.

500 EUR = 260,000 CUP.

Desde finales de 2024, el Gobierno cubano ha anunciado su intención de introducir un sistema de cambio flotante para intentar cerrar la brecha entre el valor oficial y el informal de las divisas.

Sin embargo, más de medio año después no han dado detalles sobre su implementación.

Economistas independientes advierten que cualquier intento de regularizar el sistema cambiario debería partir de una tasa de referencia cercana a la Tasa Representativa del Mercado Informal (TRMI).

Es decir, el Gobierno tendría que reconocer oficialmente precios cuatro veces superiores a los actuales 120 CUP por euro que mantienen los bancos estatales y casas de cambio oficiales (CADECA).