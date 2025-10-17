Raúl Castro se salta la Constitución y preside el Consejo de Defensa Nacional

Vídeos relacionados:
El general de Ejército Raúl Castro Ruz, de 94 años, volvió a ser visible en el centro del poder en Cuba al presidir una sesión del Consejo de Defensa Nacional (CDN) celebrada este miércoles en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), según informó el diario oficial Granma.
La escueta nota publicada por el órgano del Partido Comunista precisa que el encuentro tuvo lugar “para aprobar las decisiones y planes de sus órganos de trabajo y de aseguramiento” y que “la actividad estuvo presidida por el general de Ejército Raúl Castro Ruz, jefe al frente de la Revolución, y el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez”.
Sin embargo, la presencia de Castro al frente de la reunión contradice lo establecido en el artículo 219 de la Constitución cubana, que señala expresamente que “el Consejo de Defensa Nacional está integrado por el Presidente de la República, que lo preside, quien, a su vez, designa a un vicepresidente y a los demás miembros que determine la ley”.
La propia redacción de Granma confirma que Díaz-Canel no encabezó el órgano de mando que, por ley, debería presidir, lo que implica una violación directa del texto constitucional y una señal inequívoca de quién sigue teniendo el poder real en la isla.
La reunión tuvo lugar en el MINFAR, bastión histórico de la influencia de Raúl Castro, quien estuvo acompañado por su nieto Raúl Guillermo Rodríguez Castro (“El Cangrejo”), y por altos jefes de las FAR y el Ministerio del Interior.
A pesar de su retiro político anunciado en 2021, el líder militar mantiene un papel central en las estructuras de control del Estado, particularmente en el sector de la defensa y en el conglomerado empresarial GAESA, que continúa bajo la órbita castrista.
La presentación del general como “jefe al frente de la Revolución” en lugar de “líder histórico” o “expresidente” refuerza la percepción de que Raúl Castro no se ha apartado realmente del mando, y que su influencia sigue condicionando las decisiones del gobierno de Díaz-Canel.
En medio de la grave crisis económica, los apagones y el descontento social que atraviesa el país, esta aparición pública envía un mensaje claro al pueblo cubano y al exterior: el poder en Cuba sigue bajo control del general y del aparato militar, más allá de los cargos formales y las promesas de transición.
Preguntas frecuentes sobre la reaparición de Raúl Castro en el poder cubano
¿Por qué Raúl Castro presidió el Consejo de Defensa Nacional si la Constitución no lo permite?
La presidencia de Raúl Castro en el Consejo de Defensa Nacional se considera una violación de la Constitución cubana, que establece que el presidente de la República debe presidir este órgano. Este hecho demuestra que, a pesar de su retiro, Raúl Castro sigue manteniendo el control real sobre el poder en Cuba, especialmente en el ámbito militar.
¿Qué implica la reaparición de Raúl Castro para el gobierno de Miguel Díaz-Canel?
La reaparición de Raúl Castro refuerza la percepción de que Díaz-Canel no tiene el control total del país, y que el poder real sigue en manos de Raúl Castro y el aparato militar. Esto también pone en evidencia la fragilidad del liderazgo de Díaz-Canel en un momento de crisis económica y social en Cuba.
¿Cuál es la importancia de las apariciones públicas de Raúl Castro?
Las apariciones públicas de Raúl Castro buscan reafirmar su liderazgo y proyectar una imagen de continuidad y estabilidad en el régimen cubano. También sirven para contrarrestar rumores sobre su salud y para mostrar que sigue siendo una figura central en el poder político de la isla.
¿Cómo afecta la influencia de Raúl Castro al futuro político de Cuba?
La influencia de Raúl Castro en la política cubana retrasa cualquier posibilidad de cambio significativo en el sistema político de la isla. Su presencia refuerza la continuidad del régimen socialista y el control militar, lo que dificulta la apertura política y económica en Cuba.
