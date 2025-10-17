Raúl Castro se salta la Constitución y preside el Consejo de Defensa Nacional

Vídeos relacionados:

El general de Ejército Raúl Castro Ruz, de 94 años, volvió a ser visible en el centro del poder en Cuba al presidir una sesión del Consejo de Defensa Nacional (CDN) celebrada este miércoles en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), según informó el diario oficial Granma.

La escueta nota publicada por el órgano del Partido Comunista precisa que el encuentro tuvo lugar “para aprobar las decisiones y planes de sus órganos de trabajo y de aseguramiento” y que “la actividad estuvo presidida por el general de Ejército Raúl Castro Ruz, jefe al frente de la Revolución, y el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez”.

Sin embargo, la presencia de Castro al frente de la reunión contradice lo establecido en el artículo 219 de la Constitución cubana, que señala expresamente que “el Consejo de Defensa Nacional está integrado por el Presidente de la República, que lo preside, quien, a su vez, designa a un vicepresidente y a los demás miembros que determine la ley”.

La propia redacción de Granma confirma que Díaz-Canel no encabezó el órgano de mando que, por ley, debería presidir, lo que implica una violación directa del texto constitucional y una señal inequívoca de quién sigue teniendo el poder real en la isla.

La reunión tuvo lugar en el MINFAR, bastión histórico de la influencia de Raúl Castro, quien estuvo acompañado por su nieto Raúl Guillermo Rodríguez Castro (“El Cangrejo”), y por altos jefes de las FAR y el Ministerio del Interior.

A pesar de su retiro político anunciado en 2021, el líder militar mantiene un papel central en las estructuras de control del Estado, particularmente en el sector de la defensa y en el conglomerado empresarial GAESA, que continúa bajo la órbita castrista.

La presentación del general como “jefe al frente de la Revolución” en lugar de “líder histórico” o “expresidente” refuerza la percepción de que Raúl Castro no se ha apartado realmente del mando, y que su influencia sigue condicionando las decisiones del gobierno de Díaz-Canel.

En medio de la grave crisis económica, los apagones y el descontento social que atraviesa el país, esta aparición pública envía un mensaje claro al pueblo cubano y al exterior: el poder en Cuba sigue bajo control del general y del aparato militar, más allá de los cargos formales y las promesas de transición.

