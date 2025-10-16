Raúl Castro dirige reunión en el MINFAR y queda claro que sigue mandando en Cuba

Vídeos relacionados:

El general de Ejército Raúl Castro Ruz, de 94 años, presidió este miércoles una sesión del Consejo de Defensa Nacional (CDN) en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) y fue presentado como el "jefe al frente de la Revolución".

Estuvo escoltado por su nieto Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como "El Cangrejo" y a su derecha estaba acompañado por el gobernante Miguel Díaz-Canel.

El encuentro tuvo como objetivo “aprobar las decisiones y planes de sus órganos de trabajo y de aseguramiento”, según publicó la Presidencia Cuba en la red social X.

Sin embargo, el detalle que ha captado la atención dentro y fuera del país, es la descripción oficial del veterano dirigente como “jefe al frente de la Revolución”, una fórmula que evidencia que Raúl Castro sigue siendo el verdadero líder del poder en Cuba, pese a su supuesta jubilación política en 2021.

“La actividad estuvo presidida por el general de Ejército Raúl Castro Ruz, jefe al frente de la Revolución, y el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel”, escribió la cuenta oficial de la Presidencia de Cuba.

La publicación confirma lo que muchos cubanos repiten desde hace años, Díaz-Canel solo ocupa el cargo de presidente, pero no tiene el mando real del país. Raúl continúa siendo la máxima autoridad militar y política en Cuba, aunque oficialmente abandonó todos sus cargos hace más de cuatro años.

El hombre que nunca se fue

Raúl Castro, hermano menor de Fidel Castro, ha ocupado los más altos cargos del Estado desde 1959. Fue ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (1959–2008), primer vicepresidente del Consejo de Estado (1976–2008), presidente de Cuba (2008–2018) y primer secretario del Partido Comunista (2011–2021).

Su salida del poder fue presentada como una “transición ordenada”, pero la estructura de control del ejército, en especial el conglomerado GAESA, que domina gran parte de la economía nacional, permanece bajo su influencia directa y la de su círculo militar.

Esta nueva aparición pública, y su presentación como el “jefe al frente de la Revolución”, envía al mundo dos mensajes contundentes. En primer lugar, desmiente los rumores sobre problemas de salud y muerte del general. En segundo lugar, deja claro que Raúl Castro no le confía el timón del país, ni siquiera a su heredero político.

Un mensaje entre líneas

El uso de esa expresión en un comunicado oficial, en lugar de “líder histórico” o “general de Ejército”, ha sido interpretado por analistas y ciudadanos como una reafirmación del poder del ala militar, en un contexto de crisis económica, descontento social y creciente desconfianza hacia el gobierno de Díaz-Canel.

Mientras el país enfrenta apagones, inflación y migración masiva, la imagen de Raúl al frente del MINFAR recuerda que el poder real en Cuba sigue estando en manos del ejército, y en última instancia, del propio Raúl Castro y los comandantes.

