Kiev responde a La Habana: “No cabe discusión sobre la participación de mercenarios cubanos en la invasión rusa”

El gobierno de Ucrania desmintió este martes las declaraciones del ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX), que calificó como “infundadas y falsas” las acusaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la participación de ciudadanos cubanos en la guerra de Rusia contra Ucrania.

A través del proyecto humanitario 'Quiero Vivir' (Хочу Жить), dependiente de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kiev afirmó que no existe ninguna duda sobre la presencia de miles de mercenarios cubanos integrados en las fuerzas rusas, y acusó al régimen de La Habana de “no hacer lo suficiente para detener el reclutamiento sistemático” de sus ciudadanos por parte de Moscú.

Captura de pantalla Facebook (parte I) / Quiero Vivir

“El hecho de que miles de cubanos hayan luchado y sigan luchando como parte del ejército ruso no es ningún secreto desde hace mucho tiempo”, señaló el comunicado publicado en los canales oficiales del proyecto ucraniano.

Según 'Quiero Vivir', que ha divulgado en meses recientes listas con nombres y contratos de combatientes extranjeros, más de 1,000 cubanos firmaron acuerdos con las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, y la cifra real superaría los 5,000, como sostiene también el Departamento de Estado norteamericano en una carta diplomática enviada a diversas embajadas del mundo.

Captura de pantalla Facebook (parte II) / Quiero Vivir

El proyecto, que facilita la rendición voluntaria de soldados rusos y extranjeros, publicó en mayo pasado los datos de más de un millar de cubanos contratados y entrevistó a varios prisioneros de guerra de origen cubano, entre ellos Frank Darío Jarrosay Manfuga, capturado en el frente oriental en 2024.

Desde entonces, otros compatriotas se han rendido a las fuerzas ucranianas, entre ellos Ernesto-Michel Pérez Albelaes, natural de Sancti Spíritus, quien firmó su contrato con el ejército ruso el 28 de agosto de 2025.

Las fuentes ucranianas aseguran que la presencia de cubanos en centros de entrenamiento militar rusos es constante, y que reciben reportes regulares de nuevos grupos llegados desde Cuba, así como de decenas de bajas registradas entre las filas extranjeras.

El proyecto paralelo 'Quiero Encontrar', dedicado a localizar a soldados desaparecidos, también ha recibido solicitudes de familiares cubanos que buscan noticias de sus parientes reclutados por Rusia.

“No cabe ninguna discusión sobre la participación de mercenarios cubanos en la guerra de Rusia contra Ucrania. La cuestión es si el gobierno cubano está haciendo lo suficiente para impedirlo”, sostuvo la declaración.

El comunicado reconoció que los tribunales cubanos han realizado nueve juicios por delitos de mercenarismo, con cuarenta acusados, pero consideró que esos procesos son “insuficientes” frente a la magnitud del fenómeno.

“La cantidad de fondos y esfuerzos invertidos por Rusia en la creación de redes de reclutamiento requiere una respuesta más activa si Cuba realmente se opone a estas prácticas ilegales”, apuntó el texto.

Ucrania instó a La Habana a seguir el ejemplo de la India, cuyo gobierno exigió al Kremlin detener el reclutamiento y repatriar a los ciudadanos indios alistados en el ejército ruso.

“Es posible resolver el problema si hay voluntad política”, afirmó 'Quiero Vivir', advirtiendo que, por ahora, los esfuerzos diplomáticos de Cuba parecen dirigirse contra quienes denuncian el problema y no contra quienes envían a sus ciudadanos al matadero.

El mensaje de Kiev también cuestionó el desinterés del régimen por los cubanos capturados en el frente.

“Esperamos que las autoridades cubanas se interesen por la suerte de sus ciudadanos que lucharon contra Ucrania y fueron capturados. Estas personas se han vuelto innecesarias, en Rusia y en su país natal”, concluyó el comunicado.

El pronunciamiento ucraniano llega apenas días después de que la cancillería cubana rechazara las acusaciones de Washington y asegurara que “Cuba no forma parte del conflicto armado en Ucrania ni participa con personal militar en ningún país”.

Sin embargo, los datos divulgados por medios internacionales, junto con los testimonios de combatientes y familiares, demuestran una participación masiva de ciudadanos cubanos reclutados por Rusia desde 2023, en muchos casos bajo engaño o promesas falsas de trabajo.

Mientras La Habana insiste en una política de “tolerancia cero” frente al mercenarismo, Ucrania sostiene que la inacción del régimen convierte esa consigna en una farsa.

Entre los despachos diplomáticos, los vuelos Moscú–Varadero y los contratos firmados en bases de entrenamiento de Riazán, se ha tejido una realidad que el gobierno cubano ya no puede negar: miles de sus ciudadanos pelean y mueren en una guerra ajena, bajo una bandera que no es la suya.